增4285例 750萬港人擬強檢 未來1周恐累積逾10萬例

香港確診數屢創新高，或將實施前所未見的全民動員計畫（中新社）

香港 新冠疫情 持續惡化，確診人數逾4000，再創新高，初步確診為陽性的個案則逾7000，兩者相加更已破萬數。疫情失控，香港醫療系統瀕臨崩潰，讓中國國家主席習近平也忍不住開口說話了，要求港府「要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」。另據可靠消息，香港將實施前所未見的全民檢測 計畫。

香港衛生防護中心16日公布，新增4285例新冠病毒確診，再創疫情以來新高，其中，只有21例非本土病例。在衛生防護中心已分析的個案中，48例懷疑帶有Delta變種病毒，逾3000例懷疑帶有Omicron變種病毒。

香港醫院管理局通報，15日共有9名確診者離世，最年輕3歲，最年長100歲。過去兩星期港確診孕婦超過60人，超過前兩年約50名孕婦確診總數。香港醫院管理局呼籲孕婦和餵哺母乳的婦女，接種新冠疫苗。

香港醫院管理局前行政總裁梁柏賢指，預料未來一個星期，香港累積感染個案可能超過10萬例，醫療系統將會崩潰。

香港新聞組／香港17日電

面對瀕臨失控的第五波新冠疫情，香港01報導，據可靠消息，港府擬與內地當地商討，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按香港人身份證編號去畫分檢測日期，初步計畫是一周七天內，便檢測完750萬人，並連續檢測三周，務求在3月底徹底檢驗全港絕大多數患者送往隔離處所，避免香港走入全面封城之困境。

此外，為因應新冠疫情，港府祭出鐵腕。文匯網報導，港府早前宣布實施公務員「疫苗氣泡」，於16日起正式執行。所有港府雇員均須至少接種一劑新冠疫苗，才可獲准進入政府大樓及工作處所；孕婦或醫生證明不適宜接種疫苗者，將獲簽發「特別通行證」。

公務員若未能符合要求將被拒絕進入工作場所，同時將被視為「缺勤」，按紀律程序處理，最嚴重將遭革職。

據悉，香港已有超過98%的公務員接種至少一劑的新冠疫苗。