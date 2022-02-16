在港疑被封鎖 人權網站「香港觀察」：打擊網路自由

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

總部設於英國的非政府組織「香港 觀察」（Hong Kong Watch）疑被封鎖，香港民眾無法連上網站，香港負責人認為，若是因為國安法導致香港民眾未能瀏覽網站，這是對網路自由的嚴重打擊。

關注香港時政和人權議題的「香港觀察」前晚10時許在推特（Twitter）和官網發出聲明指出，根據香港使用者回報，未能透過電訊盈科、中國移動、香港寬頻和網上行等網路供應商瀏覽香港觀察網站，這是由於更改網域名稱系統（DNS）所導致。

「香港觀察」行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）表示，倘若這不是技術故障，而是香港市民將因為國安法無法再瀏覽我們的網站，這是對網路自由的嚴重打擊。隨著不斷有網站被刪除，大家擔心中國可能會開始將其網路防火牆引入香港，這恐對西方國家科技公司在香港的發展產生嚴重影響。

羅傑斯強調，香港作為金融中心的未來，將取決於資訊能否繼續自由地流動。

香港編年史、台灣的促進轉型正義委員會、2021香港約章等網站先前都以相似方式被移除，網路自由觀察員張拿敦（Nathan Hammond）認為，這次網站被移除的模式和先前香港編年史網站被移除的模式相符，有把握地假設，「香港觀察」網站被封鎖，是香港警方要求在網域名稱系統中刪除網站。

自由亞洲電台訪問網路專家意見，專家分析，封鎖一個網站需要個別向網路供應商提出要求，不排除香港政府和各個供應商已建立一個由港府主導的自動封鎖程序。倘若香港政府有一個封鎖名單的話，且這些公司夠聰明，就會自動進行這個封鎖程序。

香港編年史、促進轉型正義委員會、2021香港約章等網站在去年相繼被封鎖。綜合美國之音、德國 之聲等外媒報導，香港編年史網站因為有「反送中 」運動期間警方涉及濫權、濫暴事件紀錄，還有官員、警員資料，香港保安局去年1月首次援引國安法，要求網路供應商封鎖網站。

台灣促進轉型正義委員會官網在去年2月被封鎖；同年6月，2021香港約章網站經香港警方以違反國安法為由被要求下架。