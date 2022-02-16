香港反送中歌手阮民安 涉煽動、洗錢被捕

積極參與「反送中」的香港歌手阮民安，被控煽動洗錢遭國安處拘捕。（取材自Instagram）

香港 警方國家安全處昨天拘捕一名歌手，並指控他涉嫌觸犯煽動及洗黑錢罪。多家港媒則報導，被捕歌手是積極參與「反送中 」運動的阮民安。

港警高層指出，警方下午拘捕了一名41歲、據報有藝人身分的男子，以及另一名20歲無業男子，他們涉嫌在網上發表「煽動他人憎恨港府」的言論，以及「挪用籌款」。

據報導，阮民安積極參與2019年的「反送中」運動，2021年9月起曾在社交媒體發表具煽動性內容，包括咒罵法官、嘲諷殉職警員和意外死亡的退休警員。

報導稱，阮民安也曾呼籲市民杯葛港府的防疫措施，聲稱接種疫苗 會引致死亡；他也曾在網上演唱會歌唱帶有「光時口號」的歌曲。

2021年3月至11月，阮民安為被指控暴動罪嫌者發起募款，籌獲港幣100萬港元（約12.8萬美元）。但警方聲稱，他把部分款項轉給了同時被捕的20歲嫌犯用作私人用途，又把部分款項用作賭博。

網路資料顯示，阮民安曾是香港前男子組合E-kids的成員，也曾與跳舞歌唱組合Bro-5合作推出歌曲。

明報報導，警方國安處高級警司李桂華昨日指控阮民安抹黑港府的防疫策略，或會引起市民憎恨香港港府，但現時是調查階段，將徵詢律政司意見，「這個尺度是否足以送上法院，將會小心處理」。律師熊運信認為，目前沒有法例規定強制市民接種新冠疫苗，在網上呼籲市民不要打疫苗，道德上有問題，但法理上是否構成非法行為則有保留。