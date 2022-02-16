香港政務司長李家超居家隔離 特首辦也傳疫情

香港政務司長李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。（取材自香港電台）

香港 染疫確診個案繼續增加，香港特首辦有工作人員以及官員周邊人員接連確診，其中香港政務司司長李家超家中的一名外傭新冠病毒快篩結果為陽性，為謹慎起見，李家超已進行居家隔離。特首林鄭月娥 表示，無計畫大規模封城。

疫情 迫近香港高官和政客身邊，香港特首辦有男職員證實初步陽性，但特首辦指其工作沒有接觸特首和公眾；香港政務司長李家超的外傭初步陽性，李家超須居家隔離；香港新民黨主席葉劉淑儀的司機，驗出陽性，葉劉淑儀說她諮詢食物及衛生局長陳肇始後，決定居家工作五至七天。

特首林鄭月娥表示，香港現時的抗疫措施仍然有效，雖然第五波疫情超出應付能力，但香港政府即時作出反應，同時有中央支持，因此沒有計畫大規模封城，特首選舉安排未變。

香港新聞組／香港16日電

香港電台報導，李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家居，進行自我隔離。

李家超原定今日下午以視訊出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款，現改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。

另據香港01報導，新冠病毒在政圈有蔓延趨勢，繼政務司司長李家超家中外傭初步陽性後，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀15日表示，其司機新型冠狀病毒初步陽性，目前有待進一步確認。葉劉淑儀目前居家隔離工作，今早未有出席行政會議。

葉劉淑儀表示，自己身體狀況良好，昨晚及今早都有進行快速測試陰性。