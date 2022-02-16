習近平：控疫壓倒一切 全力動員支援香港

為解決香港新冠病毒檢測量的燃眉之急，由中央援建的「火眼實驗室」15日零時重新投入使用。習近平也指示穩控香港疫情作為當前壓倒一切的任務。（中通社）

中共總書記、國家主席習近平就支援香港 抗擊第五波新冠肺炎疫情工作，作出重要指示，強調特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

綜合文匯報、大公報報導，，副總理韓正批示要求特區政府和各有關方面，指示中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測 能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中央還決定，成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府3方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

據悉，廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。

此外，據北京 市衛健委公布，新增一例「來自香港的境外移入」確診個案。發布指出，該名患者13日從香港抵達北京首都機場，核酸檢測呈陽性，昨日已轉送至定點醫院，診斷為確診病例，並已開展流行病學調查。