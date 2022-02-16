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港增1600確診 醫院爆棚 院外床貼床 院內女廁等結果

香港新聞組／香港16日電
香港明愛醫院在急症室外的空地搭起帳篷，部分病人臥在病床上等候就診或入院，醫護人員需要在露天環境照料患者。（歐新社）
香港明愛醫院在急症室外的空地搭起帳篷，部分病人臥在病床上等候就診或入院，醫護人員需要在露天環境照料患者。（歐新社）

香港昨日新增1619宗確診，另約5400宗初步陽性再錄單日新高。醫管局隔離病床使用量九成已達上限，公立醫院在戶外設分流區處理病人。明愛醫院內科病床使用率達110%，在急症室外設帳篷，昨每格都有病人，有成人抱著嬰孩及幼童，部分長者則在露天地方床貼床等候，蓋上外層為鋁的保暖毯。

明報報導，醫管局員工陣線主席陳國誠稱，該院病房內有負壓設備的地方已用盡，要在女廁加設空氣清新機，讓病人在內等候檢測結果。

香港明愛醫院在急症室外的空地搭起帳篷，部分病人臥在病床上等候就診或入院，醫護人員...
香港明愛醫院在急症室外的空地搭起帳篷，部分病人臥在病床上等候就診或入院，醫護人員需要在露天環境照料患者。（歐新社）

報導引述陳國誠說，明愛醫院已近爆煲，該院有病房曾爆疫，截至上周六，多達160張床因此未能使用，並有大量懷疑或確診患者湧到急症室等候覆檢或轉走，最多有逾百人同時等候。他說院方已在急症室對開空地放約20張輪床，戶外帳篷由初時10多個增至50多個，並要用日間老人科設施收容患者。他形容情况十分惡劣，近日天寒，使用輪床者多為長者，醫護雖提供暖爐和毛毯，仍擔心長者病情惡化。

此外，據報導，港府未交代滯留社區患者人數，至昨日在家等候至第九天的血癌漢仍未送院，其染疫女兒盧小姐已康復離開亞博返家，批評港府荒謬，「原來可以做到確診者隔離完，回到家中還有確診者等送院」，「整個管治團隊不知道在做什麼」，更憂癌父沒陰性證明，下周初無法覆診。另有染疫者的同住家人一直無被跟進，計畫自行驗出陰性便照常返工。

另據香港電台報導，呼吸系統專科醫生梁子超認為，將感染個案滯留社區是目前防控工作的重大缺口，如果做不到第一時間隔離感染個案，即使加快檢測，也阻截不到病毒在社區傳播。他指出，當局應盡快在社區尋找足夠隔離設施並加快實行，否則個案短期內有機會急升至每日過萬宗。

梁子超認為，香港居住環境擠迫，家居隔離無法解決問題，檢測本身不能截斷傳播，若不能迅速隔離患者，封區等任何模式去增加檢測也無濟於事。他說，如果能夠加快隔離個案，保守估計3個月可以控制疫情

醫管局表示，一名確診的3歲女童，星期日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部治療，情況危殆，延至昨晚離世。另外，一名100歲有長期病患的女病人，前日因初步確診入住將軍澳醫院治療，她情況轉差，昨晚離世。

檢測 香港 疫情

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