我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

香港特首戰 葉劉淑儀、梁振英準備就緒 只欠「北風」

香港新聞組╱香港15日電
香港政壇傳葉劉淑儀預備第三度角逐特首。(中新社資料照片)
香港政壇傳葉劉淑儀預備第三度角逐特首。(中新社資料照片)

香港特首選舉提名20日展開，至今未見重量級人士宣布參選，成為本屆選戰奇景。據悉，各路人馬暗地裡已準備就緒，至少兩名潛在參選人已籌組好班底準備角逐，萬事俱備，只欠「北風」。

香港01報導，第五波疫情大爆發多多少少都打亂了北京對特首戰部署，惟不論押後與否，但凡有意問鼎特首寶座者，早已默默做功夫。其中新民黨主席葉劉淑儀，過去兩次參選特首都無功而還，未能取得足夠提名票入閘，但她向來鬥志可嘉，從未放棄一圓特首夢。

政治圈耳語，葉劉已籌組競選班底，希望第三度爭取提名，她去年底參選立法會提出的宏觀藍圖，已仿如「特首政綱」。葉劉對上兩屆未獲「祝福」參選，在新選舉制度下，特首選舉安全系數更加高，若無北京給予「綠燈」自行「搶閘」，恐怕不可能取得提名票。

資深建制派分析，葉劉目前是爭取一個入閘機會，至少可下場競跑，而非只在沙圈踱步，認為葉劉的行情現階段不能忽視，但也要視乎北京是否希望今次選舉有競爭。

至於表現活躍的全國政協副主席、前特首梁振英，政治圈關注他會否捲土重來，接近「梁營」人士指，梁振英已準備就緒，前期如撰寫政綱、籌組班底早已完成，亦成立小組專門研究土地房屋問題，「只剩下何時宣布參選」而已。

不過，有資深建制人士對梁振英再參選抱有懷疑，事關梁位列政協副主席，北京會否允許他參選，以至他是否最合適的人選？

至於現任特首林鄭月娥行情，曾為林鄭助選的建制派指出，香港第五波疫情大爆發，抗疫工作一塌糊塗，中央對林鄭的管治能力、危機應變能力恐怕被「大扣分」。另一熱門、財政司司長陳茂波下周發表《財政預算案》，他早已摩拳擦掌，但跟其他潛在參選人一樣，沒得到允許亦不可能衝閘。

有建制議員就透露，早前獲有意參選者接觸爭取提名，但選委同樣要靜候訊號，面對撲朔迷離局面，各方只能繼續等下去。

香港政治圈關注梁振英會否捲土重來，再選特首。（中新社資料照片）
香港政治圈關注梁振英會否捲土重來，再選特首。（中新社資料照片）

提名 北京 香港

上一則

情人節領證 冤獄27年的張玉環再婚

下一則

蘇州工業園區爆疫情 客運暫停、高速路入口全關

延伸閱讀

香港疫情延燒 單日確診突破2千例大關創新高

香港疫情延燒 單日確診突破2千例大關創新高
香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世

香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世
港媒分析：林鄭缺席中央防疫會議 疑似「被架空」

港媒分析：林鄭缺席中央防疫會議 疑似「被架空」
香港向北京提5請求 無封城計畫 港澳辦：全力支持

香港向北京提5請求 無封城計畫 港澳辦：全力支持

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元