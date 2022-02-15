香港特首戰 葉劉淑儀、梁振英準備就緒 只欠「北風」

香港政壇傳葉劉淑儀預備第三度角逐特首。(中新社資料照片)

香港 特首選舉提名 20日展開，至今未見重量級人士宣布參選，成為本屆選戰奇景。據悉，各路人馬暗地裡已準備就緒，至少兩名潛在參選人已籌組好班底準備角逐，萬事俱備，只欠「北風」。

香港01報導，第五波疫情大爆發多多少少都打亂了北京 對特首戰部署，惟不論押後與否，但凡有意問鼎特首寶座者，早已默默做功夫。其中新民黨主席葉劉淑儀，過去兩次參選特首都無功而還，未能取得足夠提名票入閘，但她向來鬥志可嘉，從未放棄一圓特首夢。

政治圈耳語，葉劉已籌組競選班底，希望第三度爭取提名，她去年底參選立法會提出的宏觀藍圖，已仿如「特首政綱」。葉劉對上兩屆未獲「祝福」參選，在新選舉制度下，特首選舉安全系數更加高，若無北京給予「綠燈」自行「搶閘」，恐怕不可能取得提名票。

資深建制派分析，葉劉目前是爭取一個入閘機會，至少可下場競跑，而非只在沙圈踱步，認為葉劉的行情現階段不能忽視，但也要視乎北京是否希望今次選舉有競爭。

至於表現活躍的全國政協副主席、前特首梁振英，政治圈關注他會否捲土重來，接近「梁營」人士指，梁振英已準備就緒，前期如撰寫政綱、籌組班底早已完成，亦成立小組專門研究土地房屋問題，「只剩下何時宣布參選」而已。

不過，有資深建制人士對梁振英再參選抱有懷疑，事關梁位列政協副主席，北京會否允許他參選，以至他是否最合適的人選？

至於現任特首林鄭月娥行情，曾為林鄭助選的建制派指出，香港第五波疫情大爆發，抗疫工作一塌糊塗，中央對林鄭的管治能力、危機應變能力恐怕被「大扣分」。另一熱門、財政司司長陳茂波下周發表《財政預算案》，他早已摩拳擦掌，但跟其他潛在參選人一樣，沒得到允許亦不可能衝閘。

有建制議員就透露，早前獲有意參選者接觸爭取提名，但選委同樣要靜候訊號，面對撲朔迷離局面，各方只能繼續等下去。