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港火眼實驗室啟用 可日驗30萬樣本 但人手瀕臨界點

香港新聞組╱香港15日電
設於香港馬鞍山體育館的「火眼實驗室」15日啟用。(中新社)
設於香港馬鞍山體育館的「火眼實驗室」15日啟用。(中新社)

港府於馬鞍山體育館重設的火眼實驗室15日凌晨緊急啟用，華昇診斷中心董事長胡定旭表示，火眼實驗室每日將可進行10萬次單管測試至30萬個混合檢測樣本，不過這已接近臨界點，若要再增加檢測量，必須向中央求援，動員「國家隊」協助。

綜合明報、香港01報導，火眼實驗室已搭起16個仿如白色卷蛋形狀般的氣膜實驗室，每個實驗室獨自搭建抽氣系統，合共調入約100台機器，由A至P分設兩行，畫分不同區域，分別負責拆袋、取樣及檢測等不同任務。

胡定旭稱，實驗室共有300至400名工作人員，從內地及香港本地調配的人手各占一半，估計市民可快一天收到檢測結果。

香港昨新增逾2000宗新冠確診個案，胡定旭形容第五波疫情來勢洶洶，實驗室只能應付日常圍封強檢及現有檢測量，一旦要實施分區封區強檢，將需增加2至3個實驗室，若要達至「動態清零」，每日檢測量須達300萬個，惟香港實驗室無足夠人手處理。他透露其餘兩套氣膜實驗室將在數天內抵港，有待政府物色場地，若要啟用則需近1000名工作人員，必須向中央求援，動員「國家隊」實驗室人員赴港協助。

作為醫管局前主席，胡定旭評論近期有確診者在家等候多日仍未獲送院時稱，若香港要做到「動態清零」，患者一確診應立即送往隔離設施，留在家「有九成機會一個傳四個」，令確診人數「遍地開花」。他說香港從沒經歷如此規模疫情，隔離病牀不敷應用，建議政府「解放思想」以思考如何隔離病人，亦呼籲政府借鏡內地經驗，在出現確診個案的地方進行2至3日大範圍檢測，再慢慢縮小檢測範圍以找出源頭。

另外，近日檢測中心大排長龍，胡定旭昨透露，正物色護士學生等人接受培訓後做採樣工作，但認為最大問題是檢測點不足，建議政府增設臨時檢測站以達分流作用。

檢測 香港 疫情

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