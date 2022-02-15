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港府加碼270億元抗疫 中小學實體課再延至3/6

香港新聞組╱香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港感染兒童多，香港教育局昨天宣布，全港中小學、幼兒園及補習學校暫停實體課延長至3月6日；同時港府緊急向立法會申請，向防疫抗疫基金注資270億元(港幣，下同)撥款，協助受疫情影響的行業及雇員，包括首次向中低收入短期失業市民派發1萬元津貼。

綜合媒體報導，香港第5波疫情越來越嚴峻，此前全港中小學和幼兒園已經暫停實體課堂至2月21日，但現時疫情更嚴峻，學校恢復實體課恐無期。教育局發言人表示，暫停實體課期間，會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。

此外，港府昨天向立法會財務委員會提交文件，申請注資270億元，推出共48項第六輪防疫抗疫基金措施。

措施包括首次推出臨時失業支援。港府此前多次指出，短期失業援助不可行，不過在此輪基金中，政府會向第5波疫情以來暫時失業，並在申請時已失業不少於1個月的中低收入全職或兼職的市民（失業前月薪不超過3萬元），提供一次性1萬元臨時失業支援。

被勒令關閉或經營受收緊社交距離措施影響的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，獲發的資助金額是第5輪基金的兩倍。如餐飲處所最多可獲50萬元資助。理髮店最多可獲150萬元資助。

此輪基金同時會向前線清潔、保安人員，以及機場工作的特定群組前線員工、安老院及殘疾人士院舍員工，提供每月2000元津貼，為期5個月。

社交距離措施令交通工具客量大跌，巴士、紅色綠色小巴及的士等，每輛可獲3萬元津貼。政府又會補貼部分燃油支出或提供入石油氣折扣。

此外，合資格的藝術文化及創意產業的自雇人士及自由工作者，可以獲得1萬元津貼。

當局預計有6萬7000間商戶和75萬人受惠。立法會財委會將於15日線上會議審議。

疫情 低收入 教育局

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