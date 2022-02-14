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香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世

香港新聞組／香港14日電
簡炳墀曾五度勇奪香港冠軍練馬師榮銜。（取材自微博）
簡炳墀曾五度勇奪香港冠軍練馬師榮銜。（取材自微博）

著名練馬師、人稱「簡sir」簡炳墀12日晚病逝，享年84歲。簡炳墀曾五度勇奪香港冠軍練馬師榮銜，在馬圈享負盛名，擊敗芸芸外籍練馬師的光榮戰績，更是獨領風騷，成為香港傳奇，其徒弟亦遍及馬壇，他從練25年後退休，轉戰廣東汕頭濠江區。不過，2011年他涉捲賄選罪罪成，最終須「加監」至12個月，出獄後漸見退隱江湖。

約合香港01、大公報報導，簡炳墀近期因健康問題入院，12日晚在家人陪伴下，於家中離世，終年84歲。出生於上水松柏塱村的簡炳墀是新界原居民，曾擔任上水鄉委會主席逾15年，亦是新界鄉議局永遠顧問。簡炳墀在港從練時合共累積844場頭馬，創下練馬師在港累計頭馬的最高紀錄。

香港賽馬會對簡炳墀的離世深表哀悼，行政總裁應家柏表示：「簡炳墀先生是一位出色的練馬師，不但戰績彪炳，更銳意培育本地賽馬人才，尤其積極作育下一代練馬師及騎師。他的門下英才輩出，包括冠軍練馬師葉楚航，還有著名練馬師徐雨石及丁冠豪。他對香港賽馬發展實在貢獻良多。」

利陸雁群不但為社福機構籌款，也積極支持香港醫療發展。（取材自微博）
利陸雁群不但為社福機構籌款，也積極支持香港醫療發展。（取材自微博）

此外，無線電視前非執行董事利孝和夫人利陸雁群12日在家中安詳離世，享年98歲。

行政長官林鄭月娥昨對利陸雁群逝世表示深切哀悼。她表示，利陸雁群是成功商界人士，深受業界敬重。她熱心公益，不但為社福機構籌款，亦積極支持香港醫療發展，包括捐助本地大學醫學院，造福人群。利陸雁群子女昨日發訃告感謝社會各界的深切關懷，並表示會以私人形式為母親舉行喪禮。

多年來，利孝和夫人專注社會公益事務，出任明愛理事會委員，多次擔任籌款晚會「明愛暖萬心」榮譽顧問，亦經常捐款支持明愛的發展。她亦支持醫療發展，擔任香港柏金遜症基金榮譽顧問，多次捐助香港大學醫學院。

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