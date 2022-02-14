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港人憂封城 掃空超市菜架、退燒藥 菜販：生意1周少6成

香港新聞組／香港14日電
由於有跨境貨車司機接連確診，內地供港蔬菜供應受影響，圖為文錦渡海關在查驗供港蔬菜。（取材自央視新聞）
由於有跨境貨車司機接連確診，內地供港蔬菜供應受影響，圖為文錦渡海關在查驗供港蔬菜。（取材自央視新聞）

香港跨境貨車司機接連確診，令內地供港蔬菜供應受影響，加上一直屢傳疫情惡化，不排除進行封城最後一著，引起民眾恐慌，各類食物及日用品近日出現搶購潮。13日大埔超市的菜架被掃空，西區超市更連樽裝水亦告缺貨，屯門的退燒藥貨架同樣欠奉，仿如打颱風前夕，民眾瘋狂儲糧以備不時之需。

香港01報導，屯門街市及超市，昔日被瘋搶購的民生用品如廁紙、即食麵、米等供應尚算充足，惟部分超市的藥架、新鮮蔬菜及雞蛋則所剩無幾。當中止痛退燒藥及感冒藥更是不見蹤影。

另外，其他地區的超巿搶菜及天價菜情況仍然普遍。有網民於大埔群組中指出，大埔菜價高昂，並上載即時菜價照片，菜心和白菜每斤售價均為40元（港幣，下同，約5.1美元），芥蘭更衝上每斤38元，其他菜款普遍亦要每斤20多元。有網民笑言菜價長此下去「怕本來吃齋的朋友要轉行吃肉了。」鑑於街巿菜檔偏貴，超市所有菜類一早便被掃空。

另據明報報導，香港昨日蔬菜和冰鮮禽肉供應繼續短缺，不少檔口空空如也，有貨賣的價格亦明顯增加。

據報導，深圳口岸辦表示，昨日再多6名跨境司機對新冠病毒核酸檢測呈陽性，即4日至昨日合共23名跨境司機檢測陽性，分別由文錦渡、蓮塘和深圳灣口岸入境。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，至昨日已有逾400名內地接駁司機須隔離檢疫，建議改由香港司機直接點對點到內地貨場取貨，司機全程不落地、毋須與內地接駁司機交接，有助穩定供應，但前提是要內地場地配合。

報導稱，香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，期望香港官員與內地部門溝通後，內地能酌量放鬆對香港司機的防疫限制，否則少一兩天貨源，已對供應有顯著影響。

報導指出，旺角街市一帶不少菜檔昨午雖然如常開檔，但僅售賣存貨。菜販徐女士稱，昨天原訂購約100箱菜，最終一箱貨也沒到，不少客人空手而回。徐女士稱，過去一星期蔬菜供應都很浮動，「今日不知明日事」，又指街市人流明顯減少，「有時有菜也沒人買」，過去一周生意起碼減少六成。

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