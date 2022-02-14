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港增1347染疫 第5波確診4%幼童 3歲可打科興疫苗

香港特派員李春／香港14日電
香港批准科興疫苗最低接種年齡降至3歲。（中通社）
香港批准科興疫苗最低接種年齡降至3歲。（中通社）

香港疫情繼續蔓延，新增確診個案較上日略減，仍達1347例，老人和兒童均有死亡和危殆個案。香港醫院管理局說，醫院優先救治長者和兒童，醫管局相信逾千確診者等著入院。此外，港府宣布15日起三歲童可接種科興。

香港昨新增1347例確診個案，其中只有兩例是輸入個案，餘者均是本土病例，另外有2000例初步陽性個案。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港7日平均確診個案，由2月初的200多宗，升到近日的過千宗，個案每2至3日倍增，反映Omicron變種病毒的高傳染力；而最近的個案集中在深水埗、沙田及屯門3個區域。

香港目前有3名新冠患者轉為危殆，其中1名初步確診的兒童醫院3歲女童情況危殆。香港目前每日新增個案逾一成為孩童，他們大多是被家人感染。

香港衛生防護中心說，香港第5波疫情下有4%確診者是4歲或以下幼童，與過往4波疫情均只有很少數兒童染疫的情況不同。香港疫苗可預防疾病科學委員會主席、兒科專科醫生劉宇隆預料，兒童患重症個案會陸續浮現，主要由於4歲或以下幼童未接種疫苗，在過去兩、三年亦無機會接觸人類冠狀病毒，因此未有免疫力。

劉宇隆提醒，幼童受感染後的病徵較成人多及複雜，例如活躍程度減低、呼吸急促、手腳冰冷、嘔吐等，屬危險徵兆。

香港新聞組／香港14日電

文匯報報導，食物及衛生局局長陳肇始參考了疫苗顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒病對公眾健康構成的威脅，以及降低科興疫苗的適用年齡至3至17歲人士的效益大於其風險後，13日決定批准科興疫苗最低接種年齡15日起降至3歲。

另據明報報導，新冠疫情下病床緊張，惟不少染疫幼童或疑染病幼童仍在家中等候送院，有疑染疫小童高燒不退，一度抽筋，醫生建議他入院，惟沒有床位，建議他在醫院戶外隔離區先等候兩天，家長質疑「要在硬椅子上等兩日」？無奈攜幼童回家服退燒藥。

香港 疫苗 疫情

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