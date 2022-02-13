港疫情升溫 中國加強生鮮供應 深圳口岸確保快速通關

今年以來，文錦渡海關已監管出口供港蔬菜10萬餘噸。（取材自央視新聞）

2月以來，香港疫情 持續升溫，早前因應有跨境司機及中國人員疑感染新冠病毒，大批供港蔬菜 未能送抵香港，導致超市的新鮮蔬菜均被搶光，香港菜價亦大幅加價。不過，據香港01報導，自上周五（11日）起，中國蔬菜陸續恢復供港，街市和超市的蔬菜開始補充。

報導引述央視指出，中國加強對港生鮮供應，深圳在做好疫情防控的同時，保障香港蔬菜肉禽等生鮮必需品的供應。

在深圳市內的一家供港蔬菜加工基地，跨境貨車抵達裝卸點後，車廂及周轉筐均需進行固定地點集中消毒，司機全程佩戴口罩，不離開駕駛艙，全程與外界無接觸，由基地內專人負責生鮮貨品裝車。

據報導，香港九成新鮮蔬菜來自中國，由中國600多個備案種植基地和100多家企業生產，通過深圳文錦渡口岸出口供港；為了保障香港蔬菜肉禽等生鮮必需品的供應，深圳市口岸辦目前已調整文錦渡口岸作為鮮活食品貨物跨境運輸車專用口岸，確保生鮮貨物快速通關。

據此前報導，香港特區政府發言人上周四（10日）表示，當前中國供港蔬菜量已恢復至同期約9成。

香港政務司司長李家超上周六（12日）表示，中國中央、廣東省會採措施充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。