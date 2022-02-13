我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

香港向北京提5請求 無封城計畫 港澳辦：全力支持

香港新聞組／香港13日電
香港新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增確診病例數不斷創新高，香港政務司司長李家超表示，目前沒有封城計畫。（中新社）
香港新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增確診病例數不斷創新高，香港政務司司長李家超表示，目前沒有封城計畫。（中新社）

香港政務司司長李家超昨晚表示，港府昨天向北京中央提出協助抗疫5點請求，中央全力支持港府採取一切措施遏制疫情，原則上接納港府提出的整體方向。他並表示，現階段沒有封城計畫。

綜合香港01、商業電台報導，李家超昨率團到深圳出席第二次內地與香港COVID-19疫情專題交流會後，晚間9時舉行記者會交代會面成果。

政務司司長李家超12日率領代表團於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會...
政務司司長李家超12日率領代表團於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，他表示，中央將全力支持港府採取一切措施遏制疫情。（中新社）

他表示，港府在會上提出5點請求，包括派遣內地專家協助進行病理排查及分析工作、增加香港檢測能力、協助建設檢疫及隔離設施、提供快速抗原測試套裝，以及提供口罩等抗疫物資。

李家超表示，會議氣氛積極、開放及具建設性，中央全力支持特區政府，採取一切措施遏制疫情，願意在各方面提供協助，會全面積極考慮特區提出的請求，原則上接納請求的方向，並取得成果。

他說，中央及廣東省會採取措施，保障香港生鮮食物、蔬菜和生活必需品的供應，也同意香港、廣東共同成立5個專班，包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組，以及其他物資供應組，將盡快制定執行方案，針對性解決問題。

李家超一再重申不考慮封城，強調「動態清零」是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。他指世衞亦表示封城是最後手段，並不覺得香港需要考慮封城，有信心現時一系列嚴謹措施例如禁止跨家庭聚會有作用。

他說，昨天的專題交流會由港澳辦副主任黃柳權主持，國家衛健委、中聯辦、廣東省政府及深圳市委等，均有派代表出席。

李家超說，黃柳權轉達了中央政府，特別是副總理韓正以及港澳辦主任夏寶龍對香港疫情的關切，並對爭分奪秒、全力抗疫的人員致崇高敬意，以及慰問香港同胞。

廣東省政府也傳達省委書記李希書的說話，指大家是一家人，幫助香港就是幫助廣東。

香港 疫情 封城

上一則

母親男友開車墜河亡 川童死裡逃生返家母竟也離奇過世

下一則

冬奧選手村房裡漏水像瀑布 芬蘭選手喊救命

延伸閱讀

20億人網上關注 北京冬奧收視創新高

20億人網上關注 北京冬奧收視創新高
美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機
香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院
香港疫情嚴峻 今增986例確診

香港疫情嚴峻 今增986例確診

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元