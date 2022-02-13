香港向北京提5請求 無封城計畫 港澳辦：全力支持

香港新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增確診病例數不斷創新高，香港政務司司長李家超表示，目前沒有封城計畫。（中新社）

香港 政務司司長李家超昨晚表示，港府昨天向北京中央提出協助抗疫5點請求，中央全力支持港府採取一切措施遏制疫情 ，原則上接納港府提出的整體方向。他並表示，現階段沒有封城 計畫。

綜合香港01、商業電台報導，李家超昨率團到深圳出席第二次內地與香港COVID-19疫情專題交流會後，晚間9時舉行記者會交代會面成果。

政務司司長李家超12日率領代表團於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，他表示，中央將全力支持港府採取一切措施遏制疫情。（中新社）

他表示，港府在會上提出5點請求，包括派遣內地專家協助進行病理排查及分析工作、增加香港檢測能力、協助建設檢疫及隔離設施、提供快速抗原測試套裝，以及提供口罩等抗疫物資。

李家超表示，會議氣氛積極、開放及具建設性，中央全力支持特區政府，採取一切措施遏制疫情，願意在各方面提供協助，會全面積極考慮特區提出的請求，原則上接納請求的方向，並取得成果。

他說，中央及廣東省會採取措施，保障香港生鮮食物、蔬菜和生活必需品的供應，也同意香港、廣東共同成立5個專班，包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組，以及其他物資供應組，將盡快制定執行方案，針對性解決問題。

李家超一再重申不考慮封城，強調「動態清零」是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。他指世衞亦表示封城是最後手段，並不覺得香港需要考慮封城，有信心現時一系列嚴謹措施例如禁止跨家庭聚會有作用。

他說，昨天的專題交流會由港澳辦副主任黃柳權主持，國家衛健委、中聯辦、廣東省政府及深圳市委等，均有派代表出席。

李家超說，黃柳權轉達了中央政府，特別是副總理韓正以及港澳辦主任夏寶龍對香港疫情的關切，並對爭分奪秒、全力抗疫的人員致崇高敬意，以及慰問香港同胞。

廣東省政府也傳達省委書記李希書的說話，指大家是一家人，幫助香港就是幫助廣東。