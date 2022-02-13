港增1514確診 連4天破千 42安老院爆疫 逾百人中招

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 12日新增新冠確診1514例，再創疫情 以來新高，迄今已有42間安老院爆疫，逾百名員工及院友感染，當中有長者死亡，院內許多老人未打疫苗 ，情況令人憂慮。

綜合港媒報導，衛生防護中心總監徐樂堅昨天下午在記者會表示，市民須有心理準備，目前正與病毒進行近兩年來最嚴峻的一場硬仗，預料感染數字在未來短時間內將持續高企。

據衛生署衛生防護中心公布，香港昨天新增確診1514例，其中境外移入僅有5例，其餘皆是本土病例，絕大多數是變異株Omicron。本周已有連續四天新增確診破千例。

香港前天再添3起死亡病例，其中包括一名年僅4歲的男童。另有病危個案3例，嚴重個案16例。公立醫院又有50名員工初確診，大部分是社區或居家感染。還有9名病人於篩查驗出病毒。

昨天至少又有7間安老院出現確診，其中界限街的順恩護老中心最為嚴重，多達21人初步陽性。衞生防護中心表示，第五波疫情至今有42院舍爆發，逾百名員工及院友感染，當中有長者死亡，情況令人憂慮。其中16院舍要撤離檢疫，他指，如果原址院舍檢疫環境不合適，可能會有爆發風險，需要慎重考慮。

徐樂堅指出，香港現在檢測病毒、醫療院所與隔離檢疫場所嚴重不足，目前港府推行「居安抗疫」，經防護中心評估為合適的密切接觸者及其家人會進行分別14天及4天家居檢疫。過去一天，已向1091人發出相關家居檢疫令，至今有3478人正在進行或完成家居檢疫，涉及1415戶。

他指，長者的疫苗接種仍然偏低，可幸的是不少院舍院友或因疫情緣故，願意接受注射。勞福局局長羅致光昨在電台指，約3000至4000名院舍長者正輪候打針，呼籲私家醫生訂立優先次序，抽時間協助院舍接種。

另外，上水祥龍圍邨呈祥樓汙水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈有隱形患者，昨晚7時30分起圍封，目標是今午12時完成行動。