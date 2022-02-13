不滿檢測站安排 精神病港男縱火被捕

數名職員制伏涉事男子，事件中無人受傷。（取材自臉書）

一名有精神病紀錄男子疑不滿檢測 站安排，昨天下午在沙田新翠邨大叫「香港 人反抗」後，將一個著火的垃圾箱推向流動檢測站。他被檢測站職員制伏交警方拘捕，事件中無人受傷。警方稱相信男子不滿檢測站安排，以製造混亂來表達不滿。

明報報導，昨午4時許，警方接報一名男子懷疑在新翠邨新芳樓對出足球 場上的流動檢測站放火。從網上片段可見，事發後數名職員將涉案男子按在地上制伏，另有職員將一個冒煙的垃圾箱從帳篷內拉出。

據報導，被捕男子27歲姓潘，無業，涉嫌縱火及藏有攻擊性武器。據了解，他在縱火前曾大叫「香港人反抗」。警方在其身上檢獲兩個打火機及一把15厘米長鎅刀。事後現場所見，足球場上有一個垃圾桶橫卧地上，內有燒過的垃圾；另約100米外的垃圾站亦有一個垃圾桶內的垃圾被焚毁。

報導稱，警方新界南總區重案組第一B隊高級督察黃慧雯稱，涉案男子事發時推著一個著火的垃圾箱，由流動檢測站後門推入，職員見狀大聲喝止，男子未有理會，更以止汗劑噴向火堆令火勢加劇。數名職員見狀上前制止，並以樽裝水將火淋熄。黃稱被捕男子有精神病紀錄，獨自行事，事前無受任何人影響，亦無其他人參與，相信有人不滿檢測站安排，以製造混亂來表達不滿；警方譴責有關行為。