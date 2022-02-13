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不滿檢測站安排 精神病港男縱火被捕

香港新聞組／香港13日電
數名職員制伏涉事男子，事件中無人受傷。（取材自臉書）
數名職員制伏涉事男子，事件中無人受傷。（取材自臉書）

一名有精神病紀錄男子疑不滿檢測站安排，昨天下午在沙田新翠邨大叫「香港人反抗」後，將一個著火的垃圾箱推向流動檢測站。他被檢測站職員制伏交警方拘捕，事件中無人受傷。警方稱相信男子不滿檢測站安排，以製造混亂來表達不滿。

明報報導，昨午4時許，警方接報一名男子懷疑在新翠邨新芳樓對出足球場上的流動檢測站放火。從網上片段可見，事發後數名職員將涉案男子按在地上制伏，另有職員將一個冒煙的垃圾箱從帳篷內拉出。

據報導，被捕男子27歲姓潘，無業，涉嫌縱火及藏有攻擊性武器。據了解，他在縱火前曾大叫「香港人反抗」。警方在其身上檢獲兩個打火機及一把15厘米長鎅刀。事後現場所見，足球場上有一個垃圾桶橫卧地上，內有燒過的垃圾；另約100米外的垃圾站亦有一個垃圾桶內的垃圾被焚毁。

報導稱，警方新界南總區重案組第一B隊高級督察黃慧雯稱，涉案男子事發時推著一個著火的垃圾箱，由流動檢測站後門推入，職員見狀大聲喝止，男子未有理會，更以止汗劑噴向火堆令火勢加劇。數名職員見狀上前制止，並以樽裝水將火淋熄。黃稱被捕男子有精神病紀錄，獨自行事，事前無受任何人影響，亦無其他人參與，相信有人不滿檢測站安排，以製造混亂來表達不滿；警方譴責有關行為。

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