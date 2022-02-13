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疫情重創酒樓、客運業 流言漫天引發港人恐慌

香港特派員李春／香港13日電
港府日前收緊限聚令，餐飲業再受重創，相繼有知名食肆宣布結業或暫停營業，屹立中環近90年的陸羽茶室，宣布12日起停業至另行通告。其餘宣布停業的知名店鋪包括旺角倫敦大酒樓、澳洲牛奶公司、明星海鮮酒家集團等。圖為屹立上環20年的鳳城酒家總店。（中通社）
港府日前收緊限聚令，餐飲業再受重創，相繼有知名食肆宣布結業或暫停營業，屹立中環近90年的陸羽茶室，宣布12日起停業至另行通告。其餘宣布停業的知名店鋪包括旺角倫敦大酒樓、澳洲牛奶公司、明星海鮮酒家集團等。圖為屹立上環20年的鳳城酒家總店。（中通社）

香港疫情繼續蔓延，疫情重壓，民心驚恐，多個行業初現崩坍，此時流言漫天，引發民眾恐慌。

香港衛生署衛生防護中心總監徐樂堅昨天說，除1500多例確診個案，另有逾1500宗初步陽性。單日新增確診個案再創爆發疫情以來的個案新高，長者死亡個案令人憂慮。

香港此時人心虛怯，流言漫天，有指控醫院做腦手術前，醫生見家屬要求核酸檢測後才見，影響手術；有傳言警方在商場拘捕未用「安心出行」App者；有指控防疫專家收錢催打疫苗的。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，不少流行病學專家都推斷，疫情要到下個月才達到最高峰。香港收緊後的社交距離措施剛實施，若措施成效不彰，確診個案仍大幅上升，封城可以是最後手段。

許樹昌指香港現時新冠患者大多數屬輕症，主要出現微燒和喉嚨痛，有約1%相對嚴重，需要給予氧氣。不少情況嚴重、危殆和死亡的病人都是未接種疫苗。

香港大埔那打素醫院內科部門主管及老人科專科醫生李舜華說，香港醫院的內科及隔離病房在第五波疫情爆發後，已經淪陷，尤其是那些未接種疫苗，年紀較大的病人，他們的情況可以變化得很快。

負責疫苗事務的港府公務員事務局長聶德權說，目前香港已有554萬人接種至少1劑，接種率為8成2。但70歲以上長者接種率為5成3，80歲以上只有3成6，最高危的安者院舍只有2成2，仍須努力。

疫情重創多個行業，香港近日不斷有酒樓結業。經營酒樓的香港餐務管理協會主席梁振華說，旗下有酒樓停業損失約1000萬港元（約128.2萬美元），約百名員工需放年假，甚至無薪假。他批評港府防疫措施打擊餐飲業黃金期，但新一輪防疫抗疫基金只有25萬港元津貼，對酒樓沒有太大幫助，現時希望在疫苗通行證實行後，港府放寬食肆營運。

運輸業情況也很慘，港府運輸及房屋局局長陳帆說，往來香港與內地、澳門的跨境客運業，受到前所未有打擊。跨境巴士服務在過去兩年只提供有限度服務，而跨境出租汽車和跨境渡輪服務更全面停頓。第五波疫情爆發，正逐漸回復的本地客運業界，再度受到沉重打擊。整體載客量已下降約4成。

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