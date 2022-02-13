我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

困香港安老院5天沒人送飯 員工哭求救命

香港新聞組／香港13日電
港疫情爆發一度令菜價急升，北京已要求穩定供港生活必需品。圖為香港超市內蔬菜已補足。（中通社）
港疫情爆發一度令菜價急升，北京已要求穩定供港生活必需品。圖為香港超市內蔬菜已補足。（中通社）

香港第五波新冠疫情至今已42間安老院舍爆疫，深水埗欽州街溫暖護老院早前有4名長者確診，其中1人離世，68名院友全部被送往亞博；該院舍一名女員工哭訴，長者被接走後，剩下10名員工被困院舍5天，未獲送至隔離營，其間無人送飯，哭求「快點救我們」。此外，由於再有多名跨境司機確診，300多名內地接駁司機被列為密切接觸者須隔離。

明報報導，昨午4時許警方接獲溫暖護老院員工報案，稱有10名員工不適，疑有發燒、喉嚨痛及咳嗽症狀。消防出動大型流動醫療車，並有全身保護裝備的人員進入院舍為職員檢測，其後最少一人送院。

據報導，一名身穿保護衣的溫暖護老院女職員，昨午在院舍門外向傳媒哭訴，院舍內所有長者8日已被接走，剩下3男7女職員自該晚起被困院舍，至昨日仍未獲送往隔離，「剩下10個員工在這裡等死咩」。她說，8日晚獲通知準備撤離至隔離營，惟一直未獲安排接送，「醫院都不收我們，救護車來都無用」。

報導稱，女職員稱被困期間無人送飯，只獲派檢測包，而她檢測結果為陰性，「大廈有確診、有汙水渠，他們圍封強檢都有送飯，我們什麼都沒有」。她說院舍內有糧食，惟她不敢除下口罩，又說被困10人均感到不適，部分人等候期間愈等愈不舒服。她情緒激動，哭求「我們怎麼辦呀，快點救我們啦」。

報導引述衛生署回應稱，一般而言，衛生防護中心於識別新冠陽性檢測個案的密切接觸者後，不會強制他們留於工作地方等候檢疫安排。

此外，報導指出，影響本地蔬菜價格的文錦渡貨運因疫情再受阻，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，由於再有多名跨境司機確診，300多名內地接駁司機被列為密切接觸者須隔離，深圳市口岸辦原於昨日公布新措施，容許港人司機直接前往內地蔬菜批發市場裝貨，惟批發市場當地政府未有同步放寬安排，維持只許內地司機出入，料影響今日蔬菜供港。

報導說，有負責運送蔬菜的港人跨境司機稱，昨晚不足10輛運菜貨車從內地抵港，貨車數量僅為平日5%，他料今日雖不致沒菜賣，但市面供應將會「超少」。

檢測 蔬菜 疫情

上一則

中斷4年…英相計畫重啟對中經貿會議

下一則

萬噸拉薩艦8天海訓 專家：已具備戰鬥力

延伸閱讀

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院
港人北上躲避疫情 深圳灣海關出現旅客滯留情況

港人北上躲避疫情 深圳灣海關出現旅客滯留情況
香港疫情嚴峻 今增986例確診

香港疫情嚴峻 今增986例確診

港確診翻倍破千 月底恐日增破萬例 建制派籲求助北京

港確診翻倍破千 月底恐日增破萬例 建制派籲求助北京

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元