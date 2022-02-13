困香港安老院5天沒人送飯 員工哭求救命

港疫情爆發一度令菜價急升，北京已要求穩定供港生活必需品。圖為香港超市內蔬菜已補足。（中通社）

香港第五波新冠疫情 至今已42間安老院舍爆疫，深水埗欽州街溫暖護老院早前有4名長者確診，其中1人離世，68名院友全部被送往亞博；該院舍一名女員工哭訴，長者被接走後，剩下10名員工被困院舍5天，未獲送至隔離營，其間無人送飯，哭求「快點救我們」。此外，由於再有多名跨境司機確診，300多名內地接駁司機被列為密切接觸者須隔離。

明報報導，昨午4時許警方接獲溫暖護老院員工報案，稱有10名員工不適，疑有發燒、喉嚨痛及咳嗽症狀。消防出動大型流動醫療車，並有全身保護裝備的人員進入院舍為職員檢測 ，其後最少一人送院。

據報導，一名身穿保護衣的溫暖護老院女職員，昨午在院舍門外向傳媒哭訴，院舍內所有長者8日已被接走，剩下3男7女職員自該晚起被困院舍，至昨日仍未獲送往隔離，「剩下10個員工在這裡等死咩」。她說，8日晚獲通知準備撤離至隔離營，惟一直未獲安排接送，「醫院都不收我們，救護車來都無用」。

報導稱，女職員稱被困期間無人送飯，只獲派檢測包，而她檢測結果為陰性，「大廈有確診、有汙水渠，他們圍封強檢都有送飯，我們什麼都沒有」。她說院舍內有糧食，惟她不敢除下口罩，又說被困10人均感到不適，部分人等候期間愈等愈不舒服。她情緒激動，哭求「我們怎麼辦呀，快點救我們啦」。

報導引述衛生署回應稱，一般而言，衛生防護中心於識別新冠陽性檢測個案的密切接觸者後，不會強制他們留於工作地方等候檢疫安排。

此外，報導指出，影響本地蔬菜 價格的文錦渡貨運因疫情再受阻，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，由於再有多名跨境司機確診，300多名內地接駁司機被列為密切接觸者須隔離，深圳市口岸辦原於昨日公布新措施，容許港人司機直接前往內地蔬菜批發市場裝貨，惟批發市場當地政府未有同步放寬安排，維持只許內地司機出入，料影響今日蔬菜供港。

報導說，有負責運送蔬菜的港人跨境司機稱，昨晚不足10輛運菜貨車從內地抵港，貨車數量僅為平日5%，他料今日雖不致沒菜賣，但市面供應將會「超少」。