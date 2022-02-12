香港商家疫下求生 「訂製」情人節浪漫

香港示意圖。圖／shutterstock

年年熱爆香港 節慶之一的情人節將至，在疫情 肆虐下，香港情人節冰封，人們難以傳統方式在這天歡天喜地，商家急推「訂製」之術，讓情人仍可傳遞愛意柔情。

2月14日香港情人節，從周末到當天，港九各處鮮花通街走，白天小女生們在公司有收花競賽，入夜各個飯店餐廳情侶晚餐燭光處處。今年香港正鬧第五波疫情，各社區檢測 中心驗核酸的大排長龍，港府連婚宴都不准辦，情人節氣氛已大打折扣。

有專門安排情人約會的公司公布調查結果，說這次情人節，不論男士或女士送禮花費較去年謹慎，想收花的女生不到受訪者的三成。晚市禁堂食加上疫情，逾六成男女均認為，疫情減低情人節外出用餐的意願，而在家慶祝比例趨升。

香港商家受疫纏繞之困，失去了情人節的大單生意，仍在絕處求生，他們想出的新招術是「訂製」二字，包括個人訂製情人節禮物、訂製特別的情人節晚餐等等。香港半島酒店集團旗下的半島精品店，推出「特別訂製」：為愛侶們送上絲絲甜意，無論是刻上字句的情深巧克力禮盒、針織的半島小熊或是傳達愛意的精美花束，都可以專門訂製。

情人節晚餐出外吃不上，有公司專門推出訂製的「情人節限定套票」，說是「私人公寓連廚房+日本和牛體驗美食+自選早餐」，一套下來要價2698港元（約350美元），公寓是連廚房的1300英呎（約36.5坪）全層的私密公寓，和牛標明是來自熊本的5A級可燒肉、可壽喜燒，早餐則提供附近多間飯店選擇。

還有另外更大型的「特別訂製」，那是大廈牆上浪漫示愛。有間大型地產集團，在其旗下六大商場特別推出「Love in the City」活動，其在尖沙咀的兩個商場名廈，外牆將化身成巨型LED心意卡，還能以多國語言展示「愛你」的動態影像，情人們可在幕牆上留言高調示愛，不僅那位愛人，維多利亞港灣兩岸都能看到。