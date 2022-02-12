疫難了 鳳城總店、荷里活百老匯熄燈 料千間食肆暫停業

鳳城酒家上環總店。（取材自臉書）

新冠疫情 下，飲食業及香港戲院恐現結業潮。2002年開張的上環鳳城酒家宣布20日結業；有25年歷史的鑽石山荷里活百老匯 戲院昨宣布結業；稻苗學會預計將有約1000間食肆暫停營業。有學者預計失業率有可能回升，料下月公布的失業率會從去年10月至12月的3.9%反彈到4.1%至4.4%。香港戲院商會表示，不排除有另一波裁員及結業潮

明報報導，荷里活百老匯戲院昨在門外和社交媒體感謝市民多年支持，稱「由於租約至3月期滿及疫情關閉令，抱歉未能在光影之下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面」。香港戲院商會表示，疫情至今業界被勒令停業4次，日數超過200天；單是今年已損失近2億港元（約2560萬美元）。商會又解釋，每次停業後，若要重新宣傳安排電影上映，要約3至6個月時間，生意難以在短時間內恢復，而停業期間零收入，加上承擔高昂租金 和員工薪金等，不排除有另一波裁員及結業潮。

位於鑽石山荷里活廣場的百老匯戲院，將於3月結業。（取材自官網）

據報導，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，與百老匯負責人了解過，荷里活廣場院線受影響員工不多，將獲安排至公司其他院線。他稱10日已聯同業界代表，與商經局長邱騰華以視像方式會面，反映業界承受龐大的租金壓力，冀新一輪防疫抗疫基金提高每條院線的資助上限。

報導稱，上環鳳城酒家飲食集團昨宣布，旗下總店無奈將在20日後結業。稻苗學會主席徐汶緯表示，初步向會員收集意見，估算約1000間食肆要暫停營業。大多食肆老闆均想等候港府下周宣布最新防疫策略，部分決定待24日「疫苗通行證」實施後才重開。

報導說，徐表示，現時飲食業生意不足，市民擔心外出受感染，亦憂隨時要隔離檢疫、排隊強檢等，因而不外出用膳或買外賣，形容飲食業陷入「冰河時間」，估計茶餐廳生意大跌九成，餐廳則跌七成。他建議港府中小企百分百擔保貸款延長還息不還款時期，並將貸款額加倍，另希望港府再推保就業計畫及推1萬港元（約1282美元）電子消費券。

報導引述中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，疫情讓各行各業看不到生意恢復正常的曙光，建議港府提供稅務優惠，讓業主減輕租戶的租金壓力。