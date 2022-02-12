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新港版方艙醫院 地產界提三選址 議員倡選址大嶼山

香港新聞組／香港12日電
港府研再建「港版火神山」臨時隔離及醫療設施接收確診病人，多名立法會議員認為選址可在大嶼山一帶。圖為2020年1月30日武漢火神山醫院施工現場。（取材自中新網）
港府研再建「港版火神山」臨時隔離及醫療設施接收確診病人，多名立法會議員認為選址可在大嶼山一帶。圖為2020年1月30日武漢火神山醫院施工現場。（取材自中新網）

香港第五波疫情失控，近日每日新增千宗，但仍未到頂，食物及衛生局長陳肇始表示，正與內地商討建設新「港版方艙醫院」，特首林鄭月娥已指示發展局覓地。香港01報導，就設立新的臨時隔離及治療設施，研究選址包括鄰近鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）和亞洲博覽館的空地或竹篙灣。

綜合媒體報導，多名立法會議員認為選址可在大嶼山一帶；也有地產界人士近日向港府提供加建「港版方艙醫院」的方案，建議除了機場島及竹篙灣，也包括落馬洲河套區，推算可增2萬張床位。

香港疫情嚴峻，醫療系統超出負荷。有消息指由於預料未來確診者眾多，港府正覓地興建可大規模集中接收初陽及輕症患者的治療設施，選址會鄰近現時集中收治新冠患者的醫療設施，並遠離民居，最方便是鄰近臨時醫院與亞博或竹篙灣社區隔離設施，希望可於一、兩個月內成事。除了建築工程外，需調配病床、相關醫療設施、招聘大量醫護及支援人員等配合，港府亦正尋求內地專家的協助。

地產界人士近日向港府提交增加「港版方艙醫院」的覓地方案，除了亞博二期空地，也包括落馬洲河套區及竹篙灣檢疫中心毗鄰空地。

．亞洲國際博覽館二期面積約3.2公頃，位於機場島，接近目前的臨時醫院，可提供800張床位。

．竹篙灣檢疫中心毗連土地，亦即原迪士尼用地二期用地未作檢疫中心部分，以每公頃用地提供250床位計算，可提供9,250張床位。

．落馬洲河套區港深創新及科技園占地87.7公頃，當中約40公頃為可供發展，推算可提供1萬張病床。

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