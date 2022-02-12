香港單日增3死 4歲童嘔吐昏迷不治

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第五波疫情昨添3死，首見兒童死亡個案，一名4歲童在家嘔吐後暈倒昏迷，入院時無呼吸、心跳，其後證實不治。另兩名離世染疫長者分別是仁濟醫院86歲男患者及伊利沙伯醫院88歲女患者，前者接種了一劑科興，第五波累計6人離世。

明報報導，博愛醫院昨晚稱，一名居於元朗的4歲男童2月11日約清晨3時半經救護車送抵急症室，當時已沒呼吸、心跳。醫護為男童搶救並注射強心藥，男童於清晨4時16分證實不治。男童樣本證實對新冠呈初步陽性。院方正與衛生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤，個案已交死因裁判官跟進。

據報導，醫管局總行政經理李立業昨午表示，一名86歲男病人前日因發燒送往明愛醫院，其後轉送仁濟醫院，入院時情況嚴重且持續惡化，昨凌晨4時07分離世；另88歲女病人在院舍快速測試呈陽性，由廣華醫院轉送伊利沙伯醫院，前晚驗出初步陽性，昨轉為嚴重並持續惡化，昨午2時17分離世。

另據香港 電台報導，香港足球 總會接獲晉峰通知，有4名球員初步確診新型冠狀病毒，有關人士將依照衞生署指示作合適安排。

足總說，十分重視職球員的健康，並持續安排定期病毒檢測 ，以確保職球員的身體狀況。足總亦已提醒所有球會職球員時刻注意個人衞生，如有任何身體不適，應盡快向醫生求診。