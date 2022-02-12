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確診再破千例 香港力爭千人國家隊檢測

香港新聞組／香港12日電
在香港11日新冠感染人數再創新高後，居民在一個室外移動樣本收集站排長隊進行檢測。 （Getty Images）
在香港11日新冠感染人數再創新高後，居民在一個室外移動樣本收集站排長隊進行檢測。 （Getty Images）

香港第五波疫情愈燒愈烈，內地多個部門及粵深港三地官員今日在深圳開會，共同制定支持香港防控疫情措施。港府力爭內地當局派過千名「國家隊」人員赴港支援檢測等工作，若拍板，規模將較前年普及檢測時多逾倍。

明報報導，綜合知情人士消息，赴港內地人員主力負責化驗，亦不排除小部分會幫忙前線採樣，而政制及內地事務局日後會專責處理香港檢測工作事宜。檢測承辦商、華大基因旗下華昇董事長胡定旭稱，香港的檢測能力已見頂，若要擴大目前檢測量10倍，至每日300萬，大規模檢測以找出源頭，中央要派約1000多人赴港。

據報導，港府昨公布，政務司長李家超將率團往深圳，隨團除了陳肇始，還包括運房局長陳帆、政制局長曾國衞、保安局長鄧炳強等。

胡定旭昨形容，現時幾個檢測承辦商已做到「踢晒腳（非常忙碌）」，華大自行在內地調動200至300名檢測員到港參與火眼實驗室工作，現時在深圳還有兩套氣膜實驗室可隨時赴港，但始終要人手。據了解，該兩套氣膜實驗室今日到港。

多名立法會議員要求港府向中央提出協助，提高檢測能力，其中民建聯促港府請求中央派最少1000名人員赴港，協助推行「非禁足式全民檢測」。

據了解，「封城」建議在港府內部引起不少反彈，部分官員認為不可能煞停公共服務，缺乏配套下，根本不可行，甚至可能引起公眾恐慌，造成搶糧甚至影響金融穩定，而香港亦缺乏基建設施實施封城，下一步較大可能是擴大區域性檢測。

此外，香港昨天新增1325例新冠確診，創疫情以來新高，另有逾1500多例初步陽性確診。昨天還有兩位8旬老人因疫離世，兩名年長病人危殆，11名患者病情嚴重。醫管局在第五波更有逾100名員工染疫，疑爆發院內感染的明愛醫院昨亦再添3名染疫職員；另兩間醫院出現病人感染群組。

港醫管局表示，急症室壓力非常沉重，社區病毒有向醫院蔓延趨勢。港府已向北京請求支援，包含考慮增設抗疫設施，並正就建設「方艙醫院」與內地方面聯絡。

檢測 香港 疫情

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