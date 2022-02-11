婚禮規定改了又改 新人心情像坐過山車

港府收緊社交距離措施，舉辦婚禮限制兩天內兩度修改規定，導致婚禮安排大混亂。圖為早前一對新人在香港文化中心廣場拍攝婚紗照。（中新社資料照片）

香港 新一輪限制社交距離 措施10日起實施，其中舉辦婚禮限制，兩日內兩次修改規定，由不能舉辦婚禮，改為不能舉行婚宴或餐飲宴會，出席婚禮的人士及數量亦有限制，只可以有登記官、婚姻監禮人或主持婚禮的神職人員、結婚雙方及兩名見證人共五人出席婚禮。

明報報導，港府「同心抗疫」網站所載有關結婚的規定，一度指2月10日至23日「不得舉行婚禮」，到昨晨又稱只有新人及證婚人可參與儀式，導致婚禮安排大混亂。鄺太與姊妹前日輪流致電入境處查詢，婚禮前夕仍未知結果為何，直至婚禮當天早上才知下午可照辦，惟心情已大受影響，感嘆「在徬徨之中，感恩能順利舉行」。

一對新人已住在酒店，未知翌日能否註冊，形容前晚「像坐過山車」。直至昨晨，政府網上指引一再更改，他們獲婚姻登記處回覆婚禮可舉行，但只准登記官、婚姻監禮人，以及兩名證婚人在場見證。攝影師和化妝團隊，都不能在場為新婚留下紀錄。

經一輪折騰，婚禮終能舉行，新人註冊後與眾多親友在登記處外除罩合照留念，新娘跟姊妹拋花球，場面熱鬧。新郎直言擔心違反兩人限聚令，「但是喜慶事，不太介懷，高官也不戴罩」。

鄺太感嘆有親友因疫情 無法前來，並批評政府限聚規例推行倉卒，且網上說明多次更改，令她無所適從。新防疫措施亦包括不得舉行婚宴或餐飲宴會，鄺太說他們原定今年11月辦婚宴，未知屆時能否舉行，尚未落訂。