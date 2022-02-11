港確診仍近千 專家建議封城 袁國勇倡輕微者居家隔離

香港疫情嚴峻，有專家要求港府考慮「封城」。港府9日起實施更嚴厲的社交距離措施，圖為10日香港坑口一間宗教場所關閉。（中通社）

香港疫情 仍然嚴峻，新增確增個案昨天稍回到千位數以下。在新一輪限制社交措施下，香港10日起不准舉行婚宴，公務員在家上班至18日，有專家要求港府考慮「封城 」。

香港10日新增確診個案986宗，除一宗輸入其餘都是本地個案。另外有約800宗初步陽性個案。香港昨天也再多一名新冠患者死亡，死者是一名94歲長期病患的老婦，她8日因為呼吸困難和心臟衰竭入院，在醫院檢測呈陽性，接受隔離治療，情況其後惡化，延至10日下午離世。患者之前並無打疫苗，檢測結果顯示她感染Omicron變種病毒。香港目前另有三名新冠病人情況危殆，都是80至97歲高齡患者。

香港醫療系統面臨危局，多名市民確診後多日未獲送院。香港醫院管理局總行政經理李立業表示，已知道有關情況，情況不理想，希望市民見諒。又呼籲市民如果透過強制檢測獲通知陽性，應留在家中耐心等候。

香港大學醫學院10日發表第五波疫情發展的模型，推算如果維持現時社交距離措施，只能將即時有效繁殖率降至1.5，即每個確診者可傳染1.5個新症，遏止疫情幅度可達77%，預計下月中至下月底將是疫情高峰期，屆時每日感染人數達2萬8000人，每日將有15至20名患者離世，到6月中累計死亡個案將逾950宗。

港大醫學院院長梁卓偉建議香港政府積極考慮「封城」。他稱參照內地經驗，若香港採取全市封城，遏止疫情傳播幅度能有八成半，到6月中的死亡人數可以減至115人，醫管局服務不會淪陷，並須採取封城至清零，避免疫情死灰復燃。

港府專家顧問袁國勇表示，現有資源及人力無法應付目前疫情，為防止醫療系統癱瘓，建議改變隔離策略，將病徵輕微病人留在家裡隔離，不需入院。