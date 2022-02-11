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港粵深商共同防控 盼建港版「火神山」

香港新聞組／香港11日電
港府官員將與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量。（新華社）
港府官員將與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量。（新華社）

香港疫情大爆發，據悉，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

明報報導，港澳辦昨在官方網站透露，根據中央有關決策部署，日內將與多個內地部門及粵深港三地政府在深圳開會，研究制訂及實施政策支持香港防控疫情、保障對港物資供應，並特別提及要保持香港社會大局穩定。港澳辦強調，中央政府全力支持特區政府以「動態清零」的目標和策略，「共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作」。

另外，根據廣州新聞辦昨晚在官方微信發布，稱廣東醫療團隊已經抵達香港。新聞辦在官方微信發布一條12秒的短片，地點位於香港，形容粵港唇齒相依，「同聲同氣」，有困難必支援。

報導稱，民建聯和經民聯梁美芬等連日來多次要求特區政府向中央請求支援。選委會界別的梁美芬昨與黃元山、鄧飛、梁文廣和江玉歡等多名議員連署去信特首林鄭月娥，要求港府請求中央支援，並將「港版方艙醫院」由現時合共約1800張病床，擴建至1萬張，以接收病人和檢疫者。他們同時要求，將空置政府學校及宗教團體空置營地改作治療隔離設施，及總動員所有公務員以各種形式協助前線抗疫人員工作。

據報導，林鄭月娥昨晚到訪荔枝角社區會堂和黃大仙社區中心，以林太facebook圖片所見，她在佩戴的銅芯抗疫口罩內，再加一個外科口罩。她探訪負責24小時電話熱線支援家居檢疫者的工作人員。

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