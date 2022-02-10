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拒捕及妨礙司法罪成 港浸大前學生會長方仲賢恐被囚

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

浸會大學學生會前會長方仲賢被指於2019年8月在深水埗管有10支雷射筆，否認3罪受審。法官游德康昨於區域法院指出，由於控方未能證明他管有10支雷射筆具特定意圖，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。

明報報導，惟方仲賢在知悉警員身分下逃跑，又多次要求警員出示委任證，「純粹刁難警員」；且方接受高等教育，相信有足夠能力推測警方調查方向，重設手機阻撓調查，裁定拒捕及妨礙司法公正罪成，明言很可能判監，將方收押至3月3日求情，待索取背景報告。

23歲的方仲賢開庭前擁抱母親後步進被告欄，聞裁決時表現平靜。辯方一度要求索取社會服務令報告，法官游德康明言妨礙司法公正控罪嚴重，不會考慮社服令，方亦須還押候判。散庭時方母雙眼通紅，以紙巾拭淚，有旁聽者高呼「照顧自己、保重呀」等。

3項原有控罪指稱，方仲賢2019年8月6日在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，以及在同日同地抗拒正當執行職務的警署警長52338林發建；他另涉於偵緝警員8702黃漢鋒檢取其手機為證物前把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。

游官在裁決時稱，方仲賢並非任何觀星學會的會員，家中沒相關書籍，涉案雷射筆不適用於觀星，不相信他管有雷射筆作觀星用途，認為最有可能的推論，是他擬分發雷射筆後用作破壞警方攝錄鏡頭的感光組件，或擾亂警員心神、挑釁警員，而罔顧雷射筆可能傷害警員的眼睛及皮膚。惟他並非在示威現場或附近管有雷射筆，筆內及被告家中亦沒有雷射筆電池，難以定奪他會如何使用雷射筆，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。

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