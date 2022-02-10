香港嶺南大學收回學生會址 限3個月內遷出

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 嶺南大學表示，將於今年5月收回現時授權學生會使用的所有地方和設施。

因會員人數跌至300多人，被校方質疑認受性的嶺南大學學生會，證實收到校方通知，限三個月內撤離獲分配的辦公空間，涉及至少八處會址。嶺大表示，會修葺收回的會址和加建樓層，完工後所有學生組織可直接向校方申請使用。

綜合媒體報導，嶺大發言人表示，大學2019年1月與嶺大學生會簽署授權使用大學設施的合約中有一項條款，任何一方可在三個月前通知對方終止合約。大學已知會學生會校方根據該條款終止該合約，於今年5月收回現時授權學生會使用的所有地方和設施。大學會修葺收回的地方，並會加建樓層，以提供更多地方作學生活動和教研活動之用。工程完成後所有學生組織都可直接向大學申請使用相關地方和設施。

嶺大學生會編委會指，學生會上月18日與校方會面，總務長胡振東透露，正檢討及重新規劃康樂樓現有空間的分配，由大學多個部門組成的「空間管理委員會」決定，按不同學生組織的代表性編配學生會原有會址，「代表性愈高，可獲得空間愈多」，預告學生會的會員人數突然大跌，空間亦會按比例下降。

嶺大校方未直接回應，收回會址是否與不滿學生會未來發展計畫書有關，僅稱根據與學生會簽署授權使用大學設施的合約條款，可在三個月前通知對方終止合約。校方將修葺收回的地方，並加建樓層，提供更多地方作教研與學生活動，完工後所有學生組織都可直接向校方申請使用相關地方和設施。