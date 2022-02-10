香港公務員須完成國安培訓 才能通過試用

公務員事務局局長聶德權表示會把香港國安法納入公務員考核範圍。 （視頻截圖）

香港 公務員事務局局長聶德權，昨日以視像方式出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會，表示將在招聘、培訓、公務員高層職位選拔聘任機制等方面強化公務員管理。政策簡報會上，聶德權介紹了2021年施政報告與公務員事務局相關的措施。他表示，公務員要過試用期，必須完成國安培訓。

大公報報導，招聘方面，為確保新聘的公務員對基本法及香港國安法有基本的認識，港府正檢視及更新基本法測試的考核內容，並會把香港國安法納入考核範圍，令該測試更切合有關公務員職位的要求。培訓方面，將在軟硬件方面致力提升公務員的培訓課程，集中檢視公務員四個主要範疇的培訓，包括國家事務和基本法、領導才能、創新及科技應用，以及國際協作。

聶德權在出席電台節目時亦表示，未來會規定新入職公務員要完成個別培訓課程才可通過三年試用期，課程包括特區憲制秩序、國家發展和香港國安法等，當公務員預備晉升時，亦要先完成個別培訓。

公務員事務局局長聶德權表示會把香港國安法納入公務員考核範圍。圖為特首林鄭月娥2017年監誓香港行政會議成員宣誓就職。（新華社資料照片）

另據香港01報導，美、英、日本、澳洲 、德國 等22個國家政府早前以「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）成員國的名義發表連署聲明，對香港獨立傳媒被打壓表示深切關注，稱自從香港國安法頒布以來，有關部門一直針對和打壓香港的獨立媒體，損害香港基本法規定的受保護的權利和自由，也損害了中國根據中英聯合聲明所承擔的義務。聲明提到，香港當局最近突擊查抄立場新聞辦公室並逮捕其員工，以及隨後眾新聞因擔心員工安全而自行關閉。

港府9日對英國政府發表「媒體自由聯盟」就香港國安法實施的聲明表示強烈譴責，形容內容失實。港府發言人強調，基本法及香港國安法都有條文保護新聞和言論自由，強調執法部門根據證據、法律等執法，與職業、背景或政治立場無關，又強調對立場新聞執法依據此基本原則，又稱香港的傳媒環境蓬勃依然。

中國表示，香港新聞自由在國安法下得到更好的保障，要求相關國家勿干涉內政。