港隔離病床9成滿 逾200患者待送院 有患者等7天未送醫

香港醫療系統已瀕臨崩潰，公立醫院隔離病房及病牀使用率已達九成，醫管局承認部分病人或須等數日才入院。（路透資料照片）

香港目前公立醫院隔離病房和病床使用率達九成，截至昨晚6時，至少有212名病人等待送院，有人等了7天仍未被隔離。面對大批檢測 陽性病人湧至要求覆檢，醫管局形容急症室已「嚴重超出負荷」。此外，供院舍撤離者檢疫的亞博館使用率也逾8成

明報報導，面對疫情 大爆發，醫管局總行政經理李立業表示，公院隔離設施及社區隔離設施已飽和；為加快病人出院，醫管局已修改出院條件，如患者沒病徵，不必等10天，可回家自我監察14天。他請求病況輕微者勿到急症室，應找家庭醫生或私營醫療服務求醫。

據報導，李立業形容確診人數增長速度驚人，醫管局接收病人時須考慮病情、病歷、年齡、治理能力等，有些人可能須等「好幾天」才能入院，大部分患者無病徵或病徵輕微，冀他們在家耐心等候。醫管局昨起會主動聯絡等待入院者，透過「護訊鈴」服務優先接觸等候較久者。

報導稱，據衛生防護中心疫情資訊網站統計，2月6日陽性的患者中，有163人至昨傍晚6時尚未被安排送院，5日的則有38人。4日及3日的患者則各有7人及4人仍待隔離。其中一名2月3日確診的8歲女童，至昨日網站顯示她仍「待入院」，即已等候7日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，若核實他們已入院便會寫其入院資料，「如果無，就應該係未入院」。

報導說，供輕症患者入住的竹篙灣社區隔離設施首期有500至600間房，李立業稱約200名病人已入住，但很快會用盡，正準備加開第二期，另因要調配醫護到社區隔離設施的醫療站，須逐步減少非緊急服務，專科門診病人可選擇藥物覆配。他說，醫護會全力照顧病人，呼籲市民在關鍵時刻減少社交活動、盡快打針。另局方急需大量人手，籲退休 及沒全職醫護參與自選兼職。

社會福利署稱，供院舍撤離者檢疫的亞博館臨時檢疫中心可容納640人，截至昨晨9時，已有516人在亞博中心接受檢疫，即使用率已逾八成。