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港第6輪抗疫基金首設失業金 抗疫前線同獲1283美元

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港第五波疫情失控，多個政黨及工會促請港府發放失業援助。特首林鄭月娥昨預告第六輪防疫抗疫基金涉40多項措施，包括首次向自第五波疫情以來短期或臨時失業者發1萬元（港幣，下同，約1283美元）支援，另向保安員、清潔工等抗疫前線人員發放1萬元津貼，15日將向立法會財務委員會尋求向基金注資約260億元。

明報報導，有議員歡迎港府終於回應訴求，但認為應擴大至因疫情而失去收入者，例如被勒令放無薪假及無工開的自由工作者。

據報導，林鄭月娥表示已參考議員及業界意見，要求同事更體恤處理建議，已完成第六輪防疫抗疫基金的整體建議規畫，涉及40多項措施，另與立法會財委會主席達共識，15日將舉行特別會議，申請注資260億元至防疫抗疫基金，盼通過後盡快發放。她說260億元注資額中，20%屬應急款項，扣除應急款項後，基金約60%款項將用於支援個人，形容今次「明顯向個人傾斜」。

勞福局長羅致光曾表明，設立臨時失業援助金不切實際、在政策上完全不合理。林鄭昨稱，第六輪防疫抗疫基目標是盡量涵蓋受疫情及社交距離措施影響的行業及人士，她聽到議員及工會領袖表示今波疫情急又猛，令就業情况惡化，經考慮後「突破思維」，向自第五波疫情以來短期或臨時失業者，包括合資格自僱者發1萬元支援。至於因無打針而被解僱者能否申請此失業支援，她說不會計較申請人「手停口停」背後原因，會盡量尋找審查方法，可能看其強積金是否去年12月突然無再供款，即沒有了工作，就向其發放援助金。

疫情 防疫 林鄭月娥

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