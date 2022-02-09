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港PMI跌破50榮枯線 結束11個月擴張 星展或下修至1.7%

香港新聞組／香港9日電
香港限聚令回復兩人上限，餐飲場所亦要遵守每桌最多兩人規定，星展經濟師表示，他將下修GDP增長預期至1.7%。（中新社）
香港限聚令回復兩人上限，餐飲場所亦要遵守每桌最多兩人規定，星展經濟師表示，他將下修GDP增長預期至1.7%。（中新社）

據統計機構「IHS Markit」公布報告指出，1月香港採購經理人指數（PMI）結束11個月擴張，跌破50榮枯線，從去年12月的50.8降至今年1月的48.9，這是自2021年1月以來首次跌破50。在多輪社交距離措施限制下，不少港商都預計對香港經濟有一定影響，預計2月PMI數字會繼續下滑。

防疫措施自明日起再次收緊，將進一步拖累企業前景展望，若疫情令香港與內地通關時間延至第三季，星展香港經濟師謝家曦表示，他會再下修GDP增長預期至1.7%。

IHS Markit報告中還提及，自2021年3月以來，香港生產產出和新訂單均出現首次萎縮，香港本地公司減少採購量，導致庫存水平下降。與此同時，就業率逆勢而上，隨著公司在2022年初雇用員工，就業人數略有增加，在因疫情流行中斷和供應鏈問題持續的狀況下，供應商交貨時間快速延長。

隨著香港疫情加劇，也導致經濟前景不明朗，市場整體情緒轉為負面，企業信心也跌至一年新低。

不過，香港官方認為疫情影響會是短期的。金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會會議上表示，新一波疫情對香港及全球經濟的影響可能會在2022上半年出現。

明報報導，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，即使零售店舖未被強制停業，但現時市面人流大不如前，零售商戶已猶如停業，故對今年上半年零售銷貨總額預測由按年持平，轉為錄得負增長。

另據中新社報導，港府土地註册處7日發布統計數字，香港2022年1月送交土地註册處註册的所有種類樓宇買賣合約共5911份，較2021年12月下跌16.5%，該數字為2020年9月以來的新低；1月樓宇買賣合約總值544億港元（約69.7億美元），較去年12月下跌38%。香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，淡季遇上變異病毒肆虐，香港整體樓宇買賣登記逐步向下。他說，2月恐重返兩年前疫情初次爆發時的水平。

香港 疫情 就業

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