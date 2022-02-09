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香港保安局長鄧炳強：23條5月諮詢 年底送立法會審議

香港新聞組／香港9日電
香港保安局局長鄧炳強表示，當局計畫年底前把香港基本法第23條草案提交立法會審議。（中通社）
香港保安局局長鄧炳強表示，當局計畫年底前把香港基本法第23條草案提交立法會審議。（中通社）

充滿爭議的香港基本法第23條將進入具體推動階段。香港保安局長鄧炳強昨天表示，當局計畫5月到立法會進行諮詢，年底前把草案提交立法會審議。

香港電台報導，鄧炳強在立法會視訊會議上說，當局的工作方向是，23條本地立法包含什麼元素、涵蓋那些犯罪行為，以及如何運作等。

鄧炳強表示，當局會參考2003年推動23條立法的情況、「港區國安法」的實施經驗及法庭相關裁決，以及中國和其他司法管轄區的相關法律及實踐經驗，目標在本屆港府結束前展開諮詢工作，今年底前把草案提交立法會審議。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2003年，當局曾就23條進行本地立法，但遭到泛民主派反對，其後泛民發起了號稱有50萬人上街的遊行，迫使時任行政長官董建華放棄立法。

2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大2020年主動為香港訂定港區國安法，但只納入23條部分規定，其餘留待港府自行立法。

鄧炳強2021年底曾說，未來基本法第23條進行立法時，可能會加強著墨於「間諜罪」。他提到，美國中央情報局有「中國任務中心」，政府當局有需要應對。

他表示，基本法23條列明香港需要立法禁止7類罪行，當中5類並未包含在港區國安法內，即使現行的刑事罪行條例也不足以應對。

鄧炳強說，因應過去兩年香港本地發生的事情，23條立法可能要加強對涉及間諜罪行的著墨，加上美國中情局日前透露旗下有「中國任務中心」，「相信聰明的香港人會想像到中情局會以什麼方式獲取情報」，港府要予以應對。

香港 港區國安法 間諜

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