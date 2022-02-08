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港欲與病毒共存 遭內地官媒狠批

香港新聞組／香港8日電
香港疫情嚴峻，7日新增614宗新冠肺炎確診個案，其中607宗屬本地個案。圖為香港大批市民在旺角麥花臣流動檢測站大排長龍等候檢測。（中通社）
香港疫情嚴峻，7日新增614宗新冠肺炎確診個案，其中607宗屬本地個案。圖為香港大批市民在旺角麥花臣流動檢測站大排長龍等候檢測。（中通社）

第五波疫情大爆發，香港近日掀起「動態清零」及「與病毒共存」爭論。繼新華社6日發文指動態清零最適合香港，人民日報7日亦發表評論文章，指當前香港抗擊疫情處於關鍵時刻，有人歪曲「動態清零」含意，質疑特區政府抗疫舉措，不負責任地提出香港應放棄「動態清零」，實行所謂「與病毒共存」的「躺平」策略，如任由錯誤論調大行其道、混淆視聽，將動搖全社會的抗疫信心，影響抗疫成效。

香港01引述新華社6日評論文章，指近期Omicron造成香港新一波疫情爆發，當務之急是統一思想，堅持「動態清零」防疫抗疫方向，摒棄雜音、齊心抗疫，盡快恢復正常生活。文章指，港府持續採取最嚴謹的社交距離限制措施抑制人流，同時大幅提升檢測能力，以期盡快控制疫情。並稱若實行「與病毒共存」，則「遑論與內地實施免檢自由通關」。

人民日報7日文章指，「動態清零」不是追求「零感染」，而是國家在「外防輸入、內防反彈」總策略下常態化疫情防控的總方針，要求做到對病例及早發現、快速處置、精准管控、有效救治，令疫情不構成連續性社區傳播，保障人民的生命健康和經濟社會發展，體現的是「人民至上、生命至上」的抗疫理念，實踐證明能以最小成本取得最大成效。

文章指，對香港而言，「動態清零」也是符合香港社會實際情況的科學選擇，因香港人口密度大，老齡人口占比較高，醫療資源有限，仍有100多萬名市民未接種第一針疫苗，70歲或以上長者接種率較低，加上香港對外高度開放，境外輸入性風險高，「如果放棄『動態清零』而選擇『躺平』，可以預見，病毒必將快速大規模擴散，給香港民生和經濟社會發展造成嚴重損害。」

文章又指，短期內收緊防疫政策可能對感染者及密接者的日常生活，以致不少行業的正常經營造成影響，但從長遠看，此一策略能以最快速度撲滅疫情，最大限度減少疫情對香港經濟社會的影響，令香港在安全的前提下恢復正常運作和對外正常交往，強調「絕不能被一時困難遮蔽雙眼」，香港社會應堅定「動態清零」的意志和信心。

香港 疫情 防疫

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