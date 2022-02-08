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港特首提名 中聯辦諮詢建制派 北京未敲定人選？

記者羅印冲／綜合報導
香港特首選舉將於3月27日舉行，港媒指中聯辦近日密集徵詢建制派重量級人士意見。圖為香港特首林鄭月娥。（中通社）
香港特首選舉將於3月27日舉行，港媒指中聯辦近日密集徵詢建制派重量級人士意見。圖為香港特首林鄭月娥。（中通社）

香港下屆特首選舉將於2月20日開始提名，港媒披露，香港中聯辦官員上周個別約晤建制派中的重量級人士，諮詢他們對下任特首人選的意見。BBC報導，分析認為，這顯示北京仍然未就下任特首人選作決定，而建制陣營即使一些人希望參選，北京未發出明確訊號前，也不會主動站出來。

港媒昨引述消息指，有關諮詢工作在大年初一以後進行，獲諮詢的建制派重量級人士包括現任及前任全國政協常委、愛國愛港陣營內主要團體領導人。

報導稱，相關諮詢工作由中聯辦副主任親自進行，採取「一對一」諮詢，了解他們對特首選舉、特首人選的意見。但中聯辦官員僅聽取意見，沒有發表評論，亦沒有提及下任特首人選。由於特首選舉臨近，有受諮詢人士對於北京現階段仍進行這種「開放式」諮詢工作，亦感到奇怪。

香港特首選舉至今未有具分量政治人物宣布參選，現任特首林鄭月娥多次被問及是否角逐連任，都拒絕置評；全國政協副主席梁振英多次受訪，暗示有興趣參選特首，但亦未有公開表態。

今年3月27日將舉行的香港特首選舉，是去年全國人大常委會改變香港選舉制度後的首次特首選舉。香港政府上周公布特首選舉提名期，從2月20日至3月5日接受提名，但只有一名商人表態參選，與以往的選舉氣氛完全不同。BBC中文網引述分析人士稱，這或顯示北京仍未就下任特首人選作決定，建制派一些人希望參選，北京未發出明確訊號前，也不會主動站出來。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，有意參選者在沒有得到北京祝福，以及有信心獲得一大部分選委支持之下，一般不會願意公開表明參選意向。他認為，北京希望見到特首選舉時君子之爭，不會因候選人的競爭，破壞香港穩定和愛國陣營團結。

北京 香港 提名

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