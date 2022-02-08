長房和解 霍英東家族爭產案撤銷 「可悲案件美滿結局」

霍家爭產案經歷數次押後，7日達成和解，連日到庭的長房三子霍震宇在庭外表示感到高興，又稱「我一定會努力維持家庭和諧，秉承父親的遺志，為社會作出貢獻」。（中通社資料照片）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，六度押後以尋求和解方案，上月底因二房三房未能同意所有協議條款，無法達至全面和解，昨在高院 續審時出現「逆轉」，長房一方甫開庭即表示長房已簽署保密協議達成和解，法官撤銷案件。二房及三房雖續對霍麗娜提反申索，但遭法官駁回，案件爭議告一段落。

香港 經濟日報報導，法官陸啟康表示，這是一宗令人傷感的案件，但最終有美滿的結局。

長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，案件於1月初開審6天後押後，待各方商討解決方案，經過商討後，二、三房早前未能同意協議，案件原定押後至昨天續審。代表原告之一長房霍麗娜的資深大律師余若海昨於庭上表示，長房成員最終達成協議，並已簽署保密協議，同意撤銷所有訴訟，二、三房亦不反對長房間和解。

據報導，原告之一、長房三子霍震宇昨散庭後發表聲明，對於和解感高興，感謝法官的明智感言，並表示會努力維持家庭和諧及秉承父親的遺志，對社會作出貢獻。

餘下二、三房向霍麗娜提出反索償部分，代表二、三房的大律師王則左表示，因霍麗娜要求擱置2012年和解協議，導致每名受益人被延遲分配2500萬（港元，下同，約320.8萬美元）財產，故要求霍麗娜履行協議及作出賠償；霍麗娜一方則認為二、三房指控對象錯誤，法官最終駁回反申索申請，二、三房須支付訟費。

三宗案件之爭議已達成和解及解決，由於早前尚有其他訴訟仍擱置中，法官遂押後至下周四（17日）再作處理。

霍英東2006年病逝，個人名下包括大量物業及現金等遺產有近300億港元，霍英東有三個太太、13個子女，2012年在前任特首董建華介入調停下，簽訂「和解協議」，外傳長房獲得200億的遺產，剩下的100億由二房及三房平分。長房三子霍震霆、霍震寰及霍震宇各自分得65億，長房兩女兒霍麗萍、霍麗娜、霍麗勵只能平分5億財產，二房及三房成員每人可獲分配1億；二房及三房則因不滿長房次女霍麗娜擱置執行2012年達成的和解協議，導致每名成員至今仍未獲得分配的2500萬元遺產。

另據香港媒體報導，霍英東遺產長房長子霍震霆、二子霍震寰分得最多，其次為霍震宇，至於長房兩女兒霍麗萍、霍麗娜則分得較少。