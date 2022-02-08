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港疫情失控 染疫、初確雙增600創高 單日確診恐破千

香港特派員李春／香港8日電
香港疫情日趨嚴峻，市民7日在流動採樣站排隊接受檢測。（Getty Images）
香港疫情日趨嚴峻，市民7日在流動採樣站排隊接受檢測。（Getty Images）

香港昨新增新冠病毒確診個案、初步確診個案雙雙超過600，再創香港疫情爆發以來的新高，衛生署估算今日保守確診恐有800宗。港府決定8日起密切接觸者居家檢疫，衛生防護中心說，仍有信心遏止疫情。據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破1000宗，至周末更達1500宗。

香港衛生防護中心昨公布，香港新增614例新冠確診個案，還有逾600例初步陽性個案，再創香港疫情數字新高。目前確診個案中，有607例是本地個案，有超過450例未知源頭，有31例懷疑感染Delta變種病毒，其餘懷疑是Omicron；另有逾600宗初步確診。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，確診個案多在新年前後參加聚會，未知源頭個案患者職業多是售貨員、清潔員，保安及建築工人等，有可能是與多做檢測有關。

香港衛生防護中心總監徐樂堅承認疫情形勢不樂觀，但仍將積極圍堵，減少人群聚集。如果市民配合，有信心仍可以遏止疫情。

香港8日起實行居安抗疫，即密切接觸者在家檢疫。確診患者的密切接觸者及次密切接觸者，需在家中進行14日或4日檢疫。當局會核實檢疫人士家居是否適合檢疫。家居檢疫人士會獲發資訊包，需要定期量體溫及快速測試，亦需要佩戴手帶確認行蹤，檢疫期間轉為陽性將被送院。

香港衛生當局最快8日開始，會安排低風險的新冠病毒確診者，到竹篙灣接受隔離。香港醫院管理局總行政經理李立業說，竹篙灣隔離設施將由香港醫管局、衛生署及相關政府部門共同管理，將派醫療團隊進駐，為病人提供24小時支援，若病人出現緊急情況，可以即時作出應變和送院。

港府今天行政會議後，將公布一系列措施，包括收緊限聚令至一桌兩人，把更多處所納入表列處所規管範圍，以實施疫苗通行證，包括打針才可進入餐廳等。

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