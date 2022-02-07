我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

家事爭執釀慘劇 香港大埔村屋64歲弟弒68歲兄

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港大埔一村屋發生懷疑謀殺案。一名68歲男子疑被胞弟揮刀殺害，倒斃村屋內；64歲胞弟被警方拘捕。消息稱，事發時雙方因家事爭執，有人突然揮刀將胞兄殺害。由於疑兇被捕時身有一股濃烈的天拿水味，神志不清，警方列謀殺案，對疑兇的精神狀態和殺人動機展開調查。

香港文匯報報導，現場為社山路田寮下村一間村屋，自稱殺害親兄的男疑兇姓鐘。消息指，疑兇中三畢業後一直在家遊手好閒，從未工作，至今仍靠家人接濟過活，但性格孤癖，常因瑣事與家人爭執。至於男死者生前與九旬母親同住，另有一名外籍女傭照顧，而疑兇並非同住上址，但獨住同村另一村屋。

昨日下午約4時許，有鄰居驚聞上址村屋傳出兩把男聲激烈爭執，惟因說的客家話，故不明所以。及至傍晚約6時44分，警方接獲一名男子報案指上址有人受傷暈倒。相隔不久，警方再接獲一名外籍女傭亦報警，同樣指上址有一名男子受傷暈倒，要求召援救護車。警員及救護員趕到，赫見一名男長者倒卧屋內地上血泊中，身上有多處明顯刀傷。經檢查後，證實即時氣絕身亡。

據報導，由於傷者身上有多處刀傷，現場更留有一個刀套，警員認為事有蹊蹺，立即封鎖現場調查，其間證實報案人正是死者的胞弟，且身有血跡，他隨後對謀殺親兄直認不諱。

由於疑兇當時身上充斥一股天拿水味，顯得神志不清，又聲稱作嘔不適，不排除曾吸索天拿水，遂將他拘捕及送院檢查。隨後重案組探員、鑑證、法醫及政府化驗所人員陸續到場調查及蒐證，包括找尋一把涉案兇刀下落。

香港

上一則

冬奧帶旺冰雪遊 滑雪景區訂單增4成

下一則

香港最近每天逾300人初步陽性 塞爆急症室

延伸閱讀

1秒惹怒義大利人…夏威夷披薩不夠看 網見最強地雷

1秒惹怒義大利人…夏威夷披薩不夠看 網見最強地雷
香港單日351例創新高 禮賓府、美英領館危險

香港單日351例創新高 禮賓府、美英領館危險
香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度

香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度
避疫 香港多間銀行分行暫停服務 廠商會推在家工作

避疫 香港多間銀行分行暫停服務 廠商會推在家工作

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光