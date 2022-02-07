家事爭執釀慘劇 香港大埔村屋64歲弟弒68歲兄

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 大埔一村屋發生懷疑謀殺案。一名68歲男子疑被胞弟揮刀殺害，倒斃村屋內；64歲胞弟被警方拘捕。消息稱，事發時雙方因家事爭執，有人突然揮刀將胞兄殺害。由於疑兇被捕時身有一股濃烈的天拿水味，神志不清，警方列謀殺案，對疑兇的精神狀態和殺人動機展開調查。

香港文匯報報導，現場為社山路田寮下村一間村屋，自稱殺害親兄的男疑兇姓鐘。消息指，疑兇中三畢業後一直在家遊手好閒，從未工作，至今仍靠家人接濟過活，但性格孤癖，常因瑣事與家人爭執。至於男死者生前與九旬母親同住，另有一名外籍女傭照顧，而疑兇並非同住上址，但獨住同村另一村屋。

昨日下午約4時許，有鄰居驚聞上址村屋傳出兩把男聲激烈爭執，惟因說的客家話，故不明所以。及至傍晚約6時44分，警方接獲一名男子報案指上址有人受傷暈倒。相隔不久，警方再接獲一名外籍女傭亦報警，同樣指上址有一名男子受傷暈倒，要求召援救護車。警員及救護員趕到，赫見一名男長者倒卧屋內地上血泊中，身上有多處明顯刀傷。經檢查後，證實即時氣絕身亡。

據報導，由於傷者身上有多處刀傷，現場更留有一個刀套，警員認為事有蹊蹺，立即封鎖現場調查，其間證實報案人正是死者的胞弟，且身有血跡，他隨後對謀殺親兄直認不諱。

由於疑兇當時身上充斥一股天拿水味，顯得神志不清，又聲稱作嘔不適，不排除曾吸索天拿水，遂將他拘捕及送院檢查。隨後重案組探員、鑑證、法醫及政府化驗所人員陸續到場調查及蒐證，包括找尋一把涉案兇刀下落。