我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

香港第6輪抗疫基金「規模不少於200億」政黨倡擴大行業

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港財政司長陳茂波昨發表網誌透露，第六輪「防疫抗疫基金」初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款。民建聯建議擴大涵蓋的行業範圍包括食物工場、洗碗業、街市檔戶及賓館業等。

明報報導，近日疫情漸趨嚴峻，陳茂波認為，港府必須以最短的時間管控住疫情，以保護打工仔及中小商戶的生計避免其進一步受挫，強調「只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟」。港府上月收緊抗疫措施，其後公布推出第五輪「防疫抗疫基金」措施，補貼金額約35.7億元。陳茂波稱，相關支援措施已相繼接受申請，部分資助亦開始發放。

另據香港01報導，民建聯立法會議員周浩鼎、李世榮、顏汶羽等人昨天前往政總遞交請願信。他們就新一輪防疫抗疫基金，提出共18項建議，主要內容包括加大對餐飲業及表列處所的援助力度，補償他們於農曆新年黃金旺季關閉的損失；部份商戶如燒烤場等並非以食肆牌照形式經營的行業，並不受惠於過去多輪基金補助，未來也可納入受助範圍。一些被牽連的行業如農場、食物批發或供貨給食肆的商戶、菜欄、洗碗業及洗衣業等，政府都應給予一筆過的補助。

此外，民建聯要求政府參考以往防疫抗疫基金的做法，向大廈的清潔及保安人員派發抗疫津貼，確保他們有適切的防疫裝備。民建聯亦要求政府為小巴業界、校巴供應商、賓館業、郵輪公司、運輸業界、街市檔戶提供補貼及支援，並把中小型地產代理從業員納入基金受助範圍。

防疫 疫情 香港

上一則

古運河之於揚州 有如生命共同體

下一則

防疫無假期 杭州「疫線」夫妻「帶娃值班表」在網瘋傳

延伸閱讀

3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

香港單日351例創新高 禮賓府、美英領館危險

香港單日351例創新高 禮賓府、美英領館危險
香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度

香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度
避疫 香港多間銀行分行暫停服務 廠商會推在家工作

避疫 香港多間銀行分行暫停服務 廠商會推在家工作

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光