香港第6輪抗疫基金「規模不少於200億」政黨倡擴大行業

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 財政司長陳茂波昨發表網誌透露，第六輪「防疫 抗疫基金」初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款。民建聯建議擴大涵蓋的行業範圍包括食物工場、洗碗業、街市檔戶及賓館業等。

明報報導，近日疫情 漸趨嚴峻，陳茂波認為，港府必須以最短的時間管控住疫情，以保護打工仔及中小商戶的生計避免其進一步受挫，強調「只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟」。港府上月收緊抗疫措施，其後公布推出第五輪「防疫抗疫基金」措施，補貼金額約35.7億元。陳茂波稱，相關支援措施已相繼接受申請，部分資助亦開始發放。

另據香港01報導，民建聯立法會議員周浩鼎、李世榮、顏汶羽等人昨天前往政總遞交請願信。他們就新一輪防疫抗疫基金，提出共18項建議，主要內容包括加大對餐飲業及表列處所的援助力度，補償他們於農曆新年黃金旺季關閉的損失；部份商戶如燒烤場等並非以食肆牌照形式經營的行業，並不受惠於過去多輪基金補助，未來也可納入受助範圍。一些被牽連的行業如農場、食物批發或供貨給食肆的商戶、菜欄、洗碗業及洗衣業等，政府都應給予一筆過的補助。

此外，民建聯要求政府參考以往防疫抗疫基金的做法，向大廈的清潔及保安人員派發抗疫津貼，確保他們有適切的防疫裝備。民建聯亦要求政府為小巴業界、校巴供應商、賓館業、郵輪公司、運輸業界、街市檔戶提供補貼及支援，並把中小型地產代理從業員納入基金受助範圍。