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港增242宗無源 疫鏈320條 擬進一步收緊社交距離

香港新聞組／香港7日電
香港疫情未降溫，6日新增342例。圖為新春期間當地市民排隊進入沙田車公廟。（中新社）
香港疫情未降溫，6日新增342例。圖為新春期間當地市民排隊進入沙田車公廟。（中新社）

香港第五波疫情快速升高，連續第二天單日新增的新冠陽性病例超過300宗，過去兩星期累計逾320宗不明源頭個案，顯示目前社區最少有320條隱形傳播鏈。香港食物及衛生局局長陳肇始6日表示，目前香港疫情非常嚴峻，是兩年抗疫以來最惡劣情況，考慮進一步收緊社交距離措施。

中通社報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布，截至6日零時，香港新增342例陽性病例，全部是本土病例，其中242例源頭不明。另外，當日還有超過300例初步陽性病例。

衛生署長林文健指出，形勢相當危急，過去兩周累計已有1921例，其中源頭不明超過320例，逾八成是Omicron。因為掌握不到之前傳了多少代，所以有很多隱形傳播。

陳肇始昨指出，目前香港疫情是兩年抗疫以來最惡劣，社區存在Omicron和Delta兩種變種病毒同時傳播，通過汙水監測發出的警號遍布各區，疫情發展不容樂觀，隨著農曆年結束，預計香港短期內個案可能幾何式上升。

另據文匯報報導，林文健昨表示，兩周以來累計逾320宗不明源頭個案，顯示目前香港社區最少有320條隱形傳播鏈，深水埗、沙田、九龍城、葵青及黃大仙五區最重災，加上新春期間不少跨家庭聚會或出現爆發，相信疫情會越演越烈。

林文健指出，油麻地海景絲麗酒店群組及倉鼠群組的傳播鏈仍未切斷，至今仍有個案，而源頭不明個案累計更逾320宗，涉及不同階層及行業人士。

張竹君表示，有部分個案在新春期間出席很多聚會，前往不同地方吃飯和拜年，也有不少患者曾到訪寶蓮寺及車公廟等人多地方。她表示，雖然市民到訪時有佩戴口罩，但Omicron變種病毒容易在人多環境近距離傳播，故擔心這些地方會有傳播。

香港 疫情 Omicron

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