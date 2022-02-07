香港最近每天逾300人初步陽性 塞爆急症室

香港疫情持續，逾百市民6日於中環愛丁堡廣場的流動檢測站排隊接受檢測。（中新社）

香港疫情 持續嚴重，最近每天逾300人初步確診，醫管局稱不少初步陽性市民到急症室，致急症室出現大量求診者，今日是周末後首個工作日，料求診人數會急升甚至飽和。此外，醫管局呼籲初步確診人士切勿自行去急症室，與家人保持隔離措施，在家等候即可，否則或因等待分流而延遲入院，更增加傳染其他求診者及醫護人員的風險。

文匯報報導，劉家獻昨在疫情簡報會上表示，近來有不少收到初步確診短訊的市民，擔心傳染家人和鄰居，自行前往醫院前往急症室，由於急症室求診人數眾多，增加不必要交叉感染風險。他強調，初步確診市民毋須驚慌，只須按照通知短信安排，戴好口罩 ，做好環境消毒，與家人保持隔離措施，在家等候即可。衞生防護中心會主動致電確診人士，盡快安排救護車接載病人入院。

醫管局總行政經理劉家獻表示，目前醫管局有3000多張病床可供新冠患者使用，但若每日有300名病人入院，今周將會用盡，故當現有病床的使用量達至70%至80%，就會開始使用竹篙灣作為隔離設施。

另據香港01報導，醫院管理局已使用約1500張病床，料未包括大部分昨日確診的342名病人及逾300名初步確診患者住院，局方已計畫將無病徵及病情輕微的已打疫苗年輕確診者，逐步搬到竹篙灣檢疫中心隔離治療，而患者的次密切接觸者則改居家4天檢疫，料日內落實。

醫管局行政總裁高拔陞昨於電視節目承認，病床即將飽和，整體人手的壓力大，須調整其他服務，如減少非緊急的預約手術或治療服務。但他指有信心處理今波疫情，惟須集中資源，優先處理須接受治療的病人。他亦多次強調，醫管局的系統隨著疫情改變，以不斷調整策略及治療方案。