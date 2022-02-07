官邸污水監測呈陽性 香港特首自行快篩

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 多區市民必須排長龍等候強檢，但山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶卻不用強制檢測 ，此區內有特首官邸禮賓府、前特首董建華住的嘉慧園。特首辦發言人昨表示，特首和家人及禮賓府員工會配合「願檢盡檢」的呼籲，自行使用快速測試套裝檢測。

明報報導，對不同地區採取不同措施，衛生署長林文健表示因為要考慮一籃子因素，例如渠網分布、人口覆蓋率、是否變異病毒等，以採取合適的跟進行動。

據報導港府前晚宣布6個污水監測區域的污水對新冠病毒呈陽性，顯示該地區處所可能有隱性患者，港府昨稱向當中4個地區包括九龍城、大埔、灣仔及中西區住戶、清潔員工及物管員工，免費派發共約4.2萬套新冠病毒快速測試套裝，作自願檢測。

香港01報導，香港新冠疫情 持續擴大，有「井噴式爆發」之勢，近日，有關「動態清零」和「與病毒共存」路向的爭議不斷，而基於現實上疫情瀕臨失控，再次引發政界人士及專家關注，香港能否承受繼續「動態清零」背後的龐大社會成本及公共資源負擔。

行政會議成員、疫苗接種計畫專責工作小組成員林正財表示，明白到現時疫情狀況以及市民的「抗疫疲勞」困境，認為在疫苗接種率達到合理水平的前提下，社會應該在適當時候思考「退場機制」，尋求「動態清零」與「共存」之間的平衡點。

另據香港電台報導，林正財說，近期長者及院舍接種率增加，不少家人擔心疫情凶險，也有長者表明不能不去茶樓「飲茶」。他認為，整體社會不能無限期等待院舍或長者都打針才開放，即使接種率未達到九成，相信社會也要向前行。