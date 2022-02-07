社協：67%基層港人因疫失業 近98%未受惠第5輪抗疫基金

受到疫情相關連帶影響，香港洗衣商會反映已有洗衣業龍頭因此倒閉，逾500人失業。（中通社）

第五波疫情 再次重創民生，令基層市民的經濟壓力大增。有團體對基層市民疫情下的生活狀況進行調查，結果顯示約九成的受訪者因疫情影響就業 ，包括開工不足、放無薪假及失業。有單親媽媽更失業近半年，積蓄耗盡，只能向親友借錢維生，她希望港府設立失業援助金，支援基層市民。

文匯報報導，香港社區組織協會於上月31日至本月4日進行網上問卷調查，以了解基層市民疫情下的生活狀況及對現行政策的意見等，成功收回519份有效問卷，當中有七成受訪者居於劏房、籠屋等不適切居所，而受訪者家庭的收入中位數為1萬港元（約1283美元）。

社協昨日聯同基層市民開記者會公布調查結果及建議。調查結果顯示，疫情兩年多以來，有67%受訪者家中有人曾因疫情而失業，有76.8%受訪者家中有人曾因疫情而開工不足。在第五波疫情下，若扣除無工作領取綜援人士，約有90%的受訪基層市民的就業受到影響，其中因疫情而失業的市民約有三成。

調查亦發現，有97.9%的受訪者表示沒有受惠於港府第五輪防疫 抗疫基金，93.3%的受訪者希望港府將防疫抗疫基金津貼直接發予工人。

香港社區組織協會網上問卷調查顯示，疫情兩年多以來，有67%受訪者家中有人曾因疫情而失業。圖為上環街頭的勞動者。（中通社）

單親媽媽劉女士失業近半年，原本在麵包店任職，但受疫情影響，店主無力經營而決定結業。劉女士表示，現時已耗盡積蓄，處於「零收入」狀態，帶着小朋友的她唯有向親友借錢維生，希望港府能夠設立失業援助金，幫助基層市民。

陳女士之前任職酒店服務員，惟酒店受疫情影響而結業，之後轉於茶餐廳打散工，卻又因現時禁晚市堂食而沒有工作，目前無收入。陳女士希望港府能夠幫助基層市民度過難關，為失業基層市民提供幫助，並期望港府加大公屋建設，讓他們可以脫離劏房，盡快上到公屋。

社協副主任施麗珊表示，調查結果可見基層市民活於「水深火熱」之中，既要蝸居於籠屋、劏房，又面對失業、開工不足等問題，「疫情害慘基層，連中層都好慘」。