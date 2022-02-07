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國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

女星安以軒百億夫涉3罪名 恐判囚20年

香港新聞組／香港7日電
安以軒(右)與陳榮煉下個月即將迎接結婚5周年。（取材自微博）
安以軒(右)與陳榮煉下個月即將迎接結婚5周年。（取材自微博）

澳門勵駿創建集團大股東兼行政總裁、德晉集團主席陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，過年前遭警方逮捕，根據港媒報導，陳榮煉至少涉嫌3項罪名，若成立的話數罪併罰，恐面臨20年徒刑。陳榮煉的妻子是台灣41歲女星安以軒，兩人下個月即將迎接結婚5周年。

身價超過百億港幣的陳榮煉疑似觸犯「執行黑社會組織的領導或指揮職務罪」，最高可處15年徒刑，加上賭博、洗錢、拒絕配合調查等罪，數罪併罰可能會超過20年。陳榮煉被捕後，他擔任的執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁及控股股東的公司澳門勵駿創建立刻發出聲明和他切割，無奈投資人不買帳，上月31日盤中一度崩跌30%。

彭博資訊報導，澳門1月博弈業收入驟降逾兩成，除了防疫措施導致遊客銳減以外，北京加強對博弈業的執法也是澳門經濟命脈受重創的一大原因。澳門博彩監察協調局公布的最新數據顯示，澳門1月整體博弈收入降至7.85億美元，比一年前減少21%，不過分析師原本預估降幅多達31%；若與去年12月相比下滑20%，比起2019年新冠疫情前水準則大減75%。

彭博行業研究的分析師的報告表示，隨著北京當局為了控制冬奧會疫情而加強邊境限制措施，飯店預訂入住率勢必疲軟，澳門博弈業本月可能依然低迷。

澳門 北京 疫情

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