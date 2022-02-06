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香港檢疫酒店交叉感染 成第5波最大群組

香港新聞組／香港6日電
圖為油麻地海景絲麗酒店。（中通社）
圖為油麻地海景絲麗酒店。（中通社）

香港第五波新冠疫情爆多個群組，由源頭個案起計，至昨日滿40天，累計約2500人染疫，當中最大的檢疫酒店相關群組，不足一個月已超越2020年底爆發的歌舞群組，成為香港爆疫兩年多以來最大群組。

明報報導，香港在2020年1月23日出現首宗個案，在第五波前，兩年累計約有1萬2000宗。第五波染疫人數屢破紀錄，首名確診的男機組人員（第12609宗）曾於聖誕節在屯門聚餐，去年12月28日確診，至本月4日累計已有2114宗個案，加上昨日約350宗個案，料40日內急增約2500宗個案。

據報導，以往4波均現爆疫群組，當中最大的歌舞群組於2020年11月19日首現個案，至同年12月22日確診最後一宗個案，於34日錄得732宗確診。

報導說，第五波疫情下，香港再爆多個群組，其中最大的群組由檢疫酒店交叉感染引發，並在短時間內打破歌舞群組紀錄。該群組由香港海景絲麗酒店12樓開始，在該層檢疫的71歲男子（第12,891宗）1月8日確認陽性，他在酒店傳染同層的巴基斯坦裔女子，她再傳給丈夫，丈夫到葵涌邨拾荒又傳給清潔工，引發葵涌邨大爆發，最終疫情蔓延至其他屋邨及多個工作場所，至昨日仍未撲熄，最新已將「火頭」帶到屯門大興邨興平樓。截至前日，檢疫酒店相關群組28日內已衍生出726宗個案，連同興平樓昨日再增個案，相信只在29日已成歷來最大群組。

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