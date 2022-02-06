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逾百跨境司機強檢影響運輸 菜價翻倍漲

香港新聞組／香港6日電
連日有跨境貨車司機確診，影響生鮮蔬菜運輸，菜價普遍貴了三至四成，甚至比肉更貴。圖為大批市民採購蔬菜的資料照片。（中新社）
連日有跨境貨車司機確診，影響生鮮蔬菜運輸，菜價普遍貴了三至四成，甚至比肉更貴。圖為大批市民採購蔬菜的資料照片。（中新社）

芥蘭每斤24元（港幣，下同，約0.25美元）升五成，豆苗每斤180元翻一倍！昨日市民突然發現，街市菜檔不僅缺貨，菜價還普遍貴了三至四成，甚至比肉更貴。有菜販表示，聽說文錦渡有跨境貨車司機確診對蔬菜運港造成影響，不少市民一早就來搶買。

大公報報導，據了解，連日有跨境貨車司機確診，影響逾百司機須檢測，生鮮蔬菜運輸受影響。

在銅鑼灣鵝頸橋街市，街市外的攤檔在售的豆苗每斤的價格約為80至90元，在年前的價格大約為每斤40元；而更貴價的豆胚價錢更貴，街市內的「文記蔬菜」曾賣到高達180元一斤。一位菜檔員工表示，豆苗正常情況是70至80元一斤，前日聽說有貨車司機確診後，當天的蔬菜運輸就受到了影響，前日上午甚至一度無菜供應，導致搶購潮，菜價隨即飆升。

在街市買菜的陳女士買了芥蘭，「原本16元一斤，現在要24元。」她無奈地說，菜價高昂，會相對買少一點，市民劉先生表示，他購買的茼蒿一天時間價格就飆升了一倍，平時12至15元一斤，昨天要30至40元一斤，已經比冷凍的肉更貴了。他說，如果菜價繼續飆升，他會減少購買蔬菜的次數，多吃一點肉食。

據蔬菜統營處監察長沙灣蔬菜批發市場每日蔬菜批發價的統計數據，多款時令蔬菜批發價在一日內均一飛沖天，打邊爐常用菜茼蒿的批發價月內持續飆升，上月28日，這款蔬菜的批發價曾錄得每公斤僅13.7元，3日為15.7元，但到了4日就飆升逾倍至31.8元。豆苗周四批發價每公斤價格為44.9元，周五亦飆升至50.7元，升幅達一成，而在不到兩周前，豆苗批發價僅為每公斤26元。

對於有跨境司機確診對供港菜的影響，香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌認為，即便有影響也是暫時的。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉說，文錦渡關口初四進行大規模的消毒，運輸車輛滯留一段時間，但昨日凌晨就基本上恢復了正常通行。對於昨日菜價突然飆升，他認為不排除有坐地起價，也與春節期間供應量減少有關，相信隨着內地春節假期的結束，供應量很快就能恢復。

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