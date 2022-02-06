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避疫 香港多間銀行分行暫停服務 廠商會推在家工作

香港新聞組／香港6日電
香港多間銀行宣布分行停業，東亞銀行宣布，7日起暫停15間分行的服務。（中通社資料照片）
香港多間銀行宣布分行停業，東亞銀行宣布，7日起暫停15間分行的服務。（中通社資料照片）

香港多間銀行宣布分行停業，東亞銀行宣布，星期一起暫停15間分行的服務；中國銀行宣布，星期一起超過50間分行將暫停營業。香港廠商會響應港府呼籲，安排雇員有序地在家工作，並鼓勵其他企業跟隨。廠商會會長史立德說，希望港府盡快推出扶持中小企業的措施，以阻止倒閉及裁員潮出現。

文匯報報導，疫情嚴重，廠商會響應特區政府呼籲，昨日宣布安排雇員有序地在家工作，並鼓勵其他私人企業跟隨，以減低社區人流和社交接觸，齊心協力遏止疫情。另外，多間銀行也宣布，暫停旗下分行的服務。

中國銀行因應疫情宣布，明天起旗下超過50間分行將暫停營業，直至另行通知。其餘分行將繼續維持服務，營業時間是周一至周五上午9時至下午4時，周六則只維持個別分行服務，營業時間是上午9時至中午12時。

東亞銀行亦宣布，明起暫停15間分行服務，港島區有3間分行受影響，包括灣仔皇后大道東、港大和石塘咀分行；九龍區有6間，包括黃埔花園、奧海城分行等；新界區亦有6間，包括將軍澳新都城中心、葵芳、科大和中大等。 東亞銀行早前已調整所有分行的營業時間，周一至周五上午9時至下午4時營業，部分分行周六暫停服務。透過自動櫃員機存入支票的截數時間改為周一至周五下午4時。

滙豐明天起，再多15間零售銀行分行及兩間中小企中心暫停服務，包括港島區的交易廣場分行及卓越理財中心、灣仔滙豐中小企中心；九龍區的樂富分行及新界區的沙田分行、沙田滙豐中小企中心等。另外，馬鞍山分行有一名職員確診，滙豐馬鞍山分行及卓越理財中心同樣於明天起暫停營業，直至另行通知。

渣打香港則宣布，後天至2月25日期間，每周分別暫停不同分行，客戶仍然可以透過本行手機程式SC Mobile、網上理財、電話理財或自助櫃員機使用銀行服務。

廠商會昨日表示，在中環總部上班的約100名員工，明天起會分成兩組，隔天輪流上班，亦會安排員工每周進行一次快速抗原測試，減少隱性傳播的風險。該會會長史立德表示，明白在家工作對企業營運會有一定影響，但長痛不如短痛，只有疫情緩和，企業才可以恢復正常運作，並可重啟與內地的正常通關工作，他又希望政府盡快推出扶持中小企業的措施，協助他們應對這一波疫情帶來的損失，以阻止倒閉及裁員潮出現。

香港多間銀行宣布分行停業，中國銀行宣布，7日起超過50間分行將暫停營業。（中新社...
香港多間銀行宣布分行停業，中國銀行宣布，7日起超過50間分行將暫停營業。（中新社資料照片）

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