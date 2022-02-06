香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度
新一份財政預算案將於本月23日發表。財政司司長陳茂波昨日在電台節目表示，會檢視整體社會形勢及經濟狀況，處理疫情為各行業帶來的影響，盡可能紓解民困，支援中小企；對是否再推消費券，他則持開放態度。
文匯報報導，陳茂波並透露正重新檢視推出短期失業援助等相關建議，而行政長官林鄭月娥與政務司司長李家超亦正領導團隊研究如何回應市民訴求，相信「防疫抗疫基金6.0」會在下周提交立法會申請撥款，公布具體內容。
陳茂波表示，今次財政預算案自去年11月底已開始諮詢，認為當前須處理疫情為各行業帶來的影響，包括盡可能在短期內紓解民困、支援中小企等之外，還要為香港中長期發展作鋪墊，確保經濟發展能為社會提供更多有上流空間的工作機會。
報導說，他表示，新一波疫情遏止需時，特區政府已收到各行各業提出訴求，包括在立法會及勞工界都收到要求推出短期失業援助的建議，故特區政府現正重新檢視相關意見，而林鄭月娥與李家超亦正領導團隊研究如何回應市民訴求，相信「防疫抗疫基金6.0」會在下周提交立法會申請撥款，公布具體內容。
據報導，被問到是否會再次推出消費券，陳茂波表示會持開放態度作評估，包括會考慮近日疫情對基層市民的打擊，思考如何能加快經濟復甦，但同時須評估特區政府的負擔能力。他指，去年消費券得以成功，實有賴各方助力，包括很多地區團體合力協助推廣等，都需要在推行時考慮。
陳茂波強調，防疫抗疫仍是特區政府目前的首要工作，相信只要疫情受控，定能使經濟快速反彈；而若能恢復正常通關，更會為經濟再帶來額外助力。他呼籲全港市民盡快接種疫苗，既能保護自己、家人，亦能透過提升全社會的疫苗接種率，為香港築起抗疫屏障，維護醫療系統，使生活、出行、經濟恢復正常。
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