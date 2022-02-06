香港是否再發消費券？ 財爺：持開放態度

新一份財政預算案將於本月23日發表。財政司司長陳茂波昨日在電台節目表示，會檢視整體社會形勢及經濟狀況，處理疫情 為各行業帶來的影響，盡可能紓解民困，支援中小企；對是否再推消費券，他則持開放態度。

文匯報報導，陳茂波並透露正重新檢視推出短期失業援助等相關建議，而行政長官林鄭月娥 與政務司司長李家超亦正領導團隊研究如何回應市民訴求，相信「防疫 抗疫基金6.0」會在下周提交立法會申請撥款，公布具體內容。

陳茂波表示，今次財政預算案自去年11月底已開始諮詢，認為當前須處理疫情為各行業帶來的影響，包括盡可能在短期內紓解民困、支援中小企等之外，還要為香港中長期發展作鋪墊，確保經濟發展能為社會提供更多有上流空間的工作機會。

報導說，他表示，新一波疫情遏止需時，特區政府已收到各行各業提出訴求，包括在立法會及勞工界都收到要求推出短期失業援助的建議，故特區政府現正重新檢視相關意見，而林鄭月娥與李家超亦正領導團隊研究如何回應市民訴求，相信「防疫抗疫基金6.0」會在下周提交立法會申請撥款，公布具體內容。

據報導，被問到是否會再次推出消費券，陳茂波表示會持開放態度作評估，包括會考慮近日疫情對基層市民的打擊，思考如何能加快經濟復甦，但同時須評估特區政府的負擔能力。他指，去年消費券得以成功，實有賴各方助力，包括很多地區團體合力協助推廣等，都需要在推行時考慮。

陳茂波強調，防疫抗疫仍是特區政府目前的首要工作，相信只要疫情受控，定能使經濟快速反彈；而若能恢復正常通關，更會為經濟再帶來額外助力。他呼籲全港市民盡快接種疫苗，既能保護自己、家人，亦能透過提升全社會的疫苗接種率，為香港築起抗疫屏障，維護醫療系統，使生活、出行、經濟恢復正常。