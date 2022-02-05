香港增351例創新高 港專家：須避免疫情海嘯式爆發

1月22日，香港葵涌邨爆發新冠肺炎疫情，其中逸葵樓居民或訪客的新冠病毒陽性及初步陽性病例約96例。圖為有居民登上救護車。（中新社）

隨著傳播力極強的變異病毒株Omicron在社區傳播，香港 第五波疫情 擴散迅速，單日陽性病例數屢創新高，2月5日達351例，創兩年來單日新高。香港多位醫學專家表示，逆轉疫情的關鍵在於盡快降低社區人流，並配合全民檢測，避免疫情海嘯式爆發。

據中新社報導，回顧本波疫情源頭，由檢疫酒店群組流出的病例，引發葵涌邨群組的大規模爆發。香港特區政府即時對葵涌邨部分大廈進行為期數日的圍封強檢行動，未能阻止部分病例滲入社區。

緊隨其後又是春節假期，「過年期間人流反而增加，市民很多節日活動，讓病毒傳播速度加快」，香港呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，病毒正在社區中極速擴散。

值得關注的是，本波疫情大多數本地病例懷疑涉及變異病毒株Omicron，這一病毒株傳播力遠超其他病毒株，潛伏期也短，約3至5天。

根據香港特區政府衛生署衛生防護中心總監徐樂堅4日公布的數字，至今累計近220例病例源頭不明。

「按Omicron傳播中位數1傳7來計算，200宗源頭不明的病例可感染1400宗病例，數天內可發生第二代傳播，即1400宗病例的七倍，近萬人感染。」香江智匯會長、醫生周伯展相信，現時單日確診的351宗病例或還只是一個開始。

面對傳播速度極快的Omicron，香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼升相信，以往採取的圍封強檢截斷社區隱形傳播鏈的方法失敗了。不僅如此，梁子超相信，傳統的流行病學病例追蹤方法也同樣失效，「有的病例在一天內可感染家人和其他接觸者」。

周伯展用了一個形象的比喻說，病例如火頭，以往做法是追著火頭跑，哪裡火起就趕緊滅火。顯而易見的弊端是，永遠在追著病毒跑，且越來越力不從心。「必須要走在病毒前，才能將防疫 抗疫工作做好。」

在梁子超看來，短時間內防控疫情的關鍵在於快速降低社區人流，「將病例的追蹤工作範圍縮小至在家居環境、工作場合等」。他呼籲商業團體、宗教團體等停止一切無絕對需要的活動，讓大多數居民可留在家中，這樣才能盡快將疫情逆轉。

周伯展和唐繼升均強調全民檢測的重要性，認為這是唯一、最有效的截斷隱形傳播鏈的方法。

為了應對第五波疫情，香港特區政府已通過民政事務總署向各區居民派發超過60萬套新冠病毒快速測試套裝，有關採購工作還在加緊。唐繼升強調，快速測試套裝不可取代全民檢測，因這種方式非強制性，且結果並不一定準確。

梁子超指出，香港防疫的另一個瓶頸在於防疫資源不足。一旦防疫資源難以應付持續惡化的疫情，則代表疫情即將失控。他強調，必須避免這一臨界點的出現。