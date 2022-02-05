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香港節後疫情擴大 本土+130例 59宗無源頭

香港新聞組／香港5日電
香港4日新增59宗本地不明源頭個案，深水埗成為重災區。圖為深水埗大坑東村東滿樓2日完成強制檢測行動。（中通社）
香港4日新增59宗本地不明源頭個案，深水埗成為重災區。圖為深水埗大坑東村東滿樓2日完成強制檢測行動。（中通社）

香港春節後疫情急速惡化，昨日新增59宗本地不明源頭個案，比前日31宗無源個案增加近一倍，占當日確診總數的45%，初步確診個案更高達195宗，均見第五波以來新高。其中，深水埗成為爆疫重災區，約10宗不明源頭個案，患者之間未有明顯關聯，政府昨晚則對該區8棟「疫廈」進行圍封。

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，香港昨日新增131宗確診個案，130宗均屬本地感染，當中3宗疑屬Delta個案，與屬彩雲（二）邨明麗樓相關，另外123宗屬Omicron個案，其餘4宗仍在檢驗中，而本地個案中多達59宗也未找到感染源頭，初步確診個案更達195宗。

不明源頭個案當中，約10宗集中於深水埗區，包括鴨寮街、石硤尾街、汝州街等地，政府昨晚7時已對該區8棟「疫廈」進行圍封，預計今早完成行動。上月22日至昨日期間曾身處上述大廈內超過兩小時者，須在明日或之前接受強制檢測。

其他不明源頭個案涉及港九新界多區，而位於離島的坪洲首次出現個案，患者居於金坪邨金坪樓。

張竹君表示，不明源頭個案的患者中有多名地盤工人，他們工作地點包括有火炭地鐵地盤、亞皆老街中電工程地盤、觀塘巧明街98號重建項目地盤等，當中巧明街地盤共有兩人確診，懷疑該地盤出現爆發。

初確個案方面，土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心有限公司一名員工染疫，約60名院友及員工須撤離檢疫。

此外，也有多名公立醫院員工染疫。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日公布，8間醫院共有10名員工確診或初步陽性，包括負責照顧病人的護士和健康服務助理，而目前受感染或被列為密切接觸者要檢疫人數約三、四十人，對醫院服務影響不大。

香港衞生防護中心總監徐樂堅表示，新發現的無源頭個案已與早前群組產生至少一代傳播，預計疫情趨勢不樂觀。呼吸系統專科醫生梁子超則建議，若深水埗疫情加重，或可率先對有關居民實施家居檢疫，強調檢疫期間應做到足不出戶。

香港屯門大興邨興平樓日前圍封強檢，4日再發現確診個案，至今錄得超過15宗新冠病毒...
香港屯門大興邨興平樓日前圍封強檢，4日再發現確診個案，至今錄得超過15宗新冠病毒確診或初步陽性個案。涉及14個單位、26名病人；大廈的19號、42號單位，以及9樓、10樓部分單位的住戶要撤離。當天，政府決定延長圍封強檢行動，預計5日早約8時半完成行動。（中通社）

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